日本女欺凌少女逼跳橋亡　被判囚27年惹民眾不滿籲判死

震驚日本社會的北海道旭川市少女墜橋命案22日宣判。日本旭川地方法院認定23歲被告內田梨瑚涉犯殺人、監禁等罪成立，判處有期徒刑27年，刑期與檢方求刑一致。不過判決結果引發部分民眾不滿，宣判後甚至有男子闖入法庭高喊「應該判死刑」，當場遭警方逮捕。 根據起訴內容，無業女子內田梨瑚於2024年4月夥同另一名當時19歲的共犯，將一名17歲女高中生強行帶上車並監禁，隨後帶往旭川市知名景點神居古潭附近的橋梁。 辯稱沒有將少女推落橋下

檢方指出，兩人逼迫被害少女脫光衣物坐上橋梁欄杆，並不斷以「去死」、「跳下去」等言語威脅，最終導致少女墜入河谷身亡。審理期間，內田承認曾監禁被害人，但否認具有殺意，並主張自己沒有將少女推落橋下。然而，先前已因同案被判有罪確定的共犯作證表示，曾親眼目睹內田以雙手推擠被害人身體。 旭川地方法院審判長田中結花在判決中指出，雖然無法完全排除被害人是遭推落、失足墜落，或是在極度壓迫下自行跳下橋的可能性，但可以明確認定，被害人當時在持續遭受辱罵與恐嚇後，精神上已陷入除了服從被告命令之外無法作出其他選擇的狀態。

法院認為，無論被害人是自行墜落或失足跌落，被告以死亡威脅持續施壓的行為，都已構成殺人罪的實行行為，且被告明知從橋上墜落極可能致死，仍執意實施犯行，因此認定具有殺意。判決指出，整起事件嚴重踐踏被害人的人格與尊嚴，手段極其殘忍卑劣。此外，被告在法庭上仍以不合理說詞否認事實，未展現真誠悔意，因此決定依檢方求刑判處27年徒刑。 宣判後，內田的辯護律師表示，暫時不會立即提出上訴，未來是否上訴將待收到完整判決書後，再與被告商議決定。

「家屬怎麼可能得到安慰」 被害少女雙親則透過律師發表聲明，對判決結果表達失望。家屬表示，女兒在生前遭受難以想像的痛苦與折磨後失去生命，卻只換來27年刑期，令人難以接受。聲明指出，案發至今已超過兩年，家人仍活在失去女兒的悲痛之中，傷痛從未消失。他們也呼籲社會重視類似犯罪，避免再有家庭承受同樣的不幸。 值得注意的是，法院宣讀主文後，一名男子突然闖入法庭，不顧工作人員阻攔翻越旁聽席護欄，並高喊「應該判死刑！甚麼27年」、「這樣被害人家屬怎麼可能得到安慰」等語，試圖衝向法官席。所幸男子尚未接近被告，即遭警衛及法院職員制伏，警方隨後依涉嫌侵入建築物罪嫌當場逮捕。警方表示，事件中無人受傷，但法院因此一度休庭超過40分鐘。