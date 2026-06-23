日本旅遊｜夜行新幹線東海道Lumiere Express 8月試運 東京夜間出發清晨抵大阪 爽慳住宿

為滿足旅客夜間出行需求，並因應酒店等住宿費持續上漲，日本JR東海周一(22日)宣布，將首度推出「夜行新幹線」，旅客可於夜間從東京出發，在車上過夜，並在翌日清晨抵達大阪，可以比新幹線頭班車更早抵達關西。而「夜行新幹線」將於8月8日晚至9日清晨試運。 新幹線｜東海道夜行新幹線早上7時抵達新大阪站 《日本經濟新聞》等報道，這班特別列車命名為「東海道Lumiere Express」(東海道ルミエールエクスプレス)，將於8月8日晚10時從東京站出發，9日凌晨左右抵達岐阜羽島站，停靠至早上6時左右，隨後繼續行駛，最後於7時前抵達新大阪站。旅客可在東京站、品川站及新橫濱站上車，並在京都站、新大阪站下車，名古屋站則不提供上下車服務。

新幹線｜Lumiere是甚麼意思？ Lumiere在法語的意思為「光」。JR東海表示，特別列車命名為「東海道Lumiere Express」，是希望藉由「晨曦之光」以及「嶄新一天的開始」的意象，展現夜行新幹線的特色，讓旅客更有效率地運用時間。

新幹線｜乘搭東海道夜行新幹線要注意甚麼？ 要注意的是，抵達岐阜羽島站後，以及清晨開車前，各有約30分鐘會開啟車門，旅客可在工作人員引導下，使用驗票閘門裡面的自動販賣機和吸煙區，但不能使用車站其他設施，也不能出站。列車上不提供車內販售服務，停靠的6小時期間，車內也不會熄燈。 新幹線｜東海道夜行新幹線票價吸引嗎？ 票價方面，東京至新大阪的普通車指定席為每位成人1萬5,000日圓(約727.4港元)，另提供綠色車廂及兒童票價，7月3日於專屬網站開放售票。列車也將設置女性專用車廂，而實際車廂數將按照訂票情況調整。

新幹線｜比夜行巴士更舒適方便 JR東海表示，由於夜行新幹線可比頭班車更早抵達關西，因此特別適合希望一大早就開始觀光或商務活動的旅客。同時，也希望吸引因住宿費上漲、不想提前住宿，但又不願乘搭夜行巴士的民眾。另外，由於新幹線設有多功能無障礙廁所，對於帶小朋友出遊的家庭來說，也比夜行巴士更方便舒適。 未來是否會持續營運「夜行新幹線」？JR東海表示，將根據這次試運的使用情況及旅客回饋，評估是否規劃後續班次。