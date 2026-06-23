危地馬拉火山突噴發　遊客狗狗驚險閃避天降熔岩(有片)

危地馬拉有「火之火山」之稱的富埃戈火山(Volcán de Fuego)於周一(22日)再度噴發，灼熱熔岩碎石如雨砸落，在山坡健行的遊客驚慌四散避難，情景如災難電影場面，驚險萬分。

網上影片顯示，富埃戈火山正開始噴發，在前方的遊客遲遲聚集在火山口附近卻遲遲未有意識逃跑，直至灼熱熔岩碎石散落愈來愈密雜，一隻寵物犬受驚逃跑，隨後才有人開始擔心及離開。另一段影片顯示，幾名遊客離火山口非常近，有較大的熔岩剛落在他們當中，險象橫生，嚇得各人吃了一驚，有寵物犬受驚逃跑，各人意識到危險後急逃，當中有人雖然緊張，仍表現得很興奮，事後更展示被熔岩焫溶的外套狀況。幸這次事件無人受傷。