危地馬拉火山突噴發　遊客狗狗驚險閃避天降熔岩(有片)

危地馬拉有「火之火山」之稱的富埃戈火山(Volcán de Fuego)於周一(22日)再度噴發，灼熱熔岩碎石如雨砸落，在山坡健行的遊客驚慌四散避難，情景如災難電影場面，驚險萬分。
網上影片顯示，富埃戈火山正開始噴發，在前方的遊客遲遲聚集在火山口附近卻遲遲未有意識逃跑，直至灼熱熔岩碎石散落愈來愈密雜，一隻寵物犬受驚逃跑，隨後才有人開始擔心及離開。另一段影片顯示，幾名遊客離火山口非常近，有較大的熔岩剛落在他們當中，險象橫生，嚇得各人吃了一驚，有寵物犬受驚逃跑，各人意識到危險後急逃，當中有人雖然緊張，仍表現得很興奮，事後更展示被熔岩焫溶的外套狀況。幸這次事件無人受傷。
富埃戈火山6月初已進入活躍噴發階段
富埃戈火山海拔3,763米，是中美洲最活躍的火山之一，自6月初便進入活躍噴發階段，每小時可發生4到12次爆發，噴出的氣體與火山灰柱高度一度超過火山口上方1公里。影片曝光後，危地馬拉旅遊局呼籲遊客避免進入火山口附近未經授權的區域。旅遊局表示，富埃戈火山可能在毫無預警的情況下發生噴發，並噴出火山物質等。
🔥"Volcano of Fire"— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 23, 2026
🌋A video from #Guatemala has sparked concern after showing tourists standing dangerously close to the crater of #Volcán_de_Fuego, one of Central America's most active volcanoes.
📹The footage shows several visitors gathered near the crater's edge as… pic.twitter.com/mek9QhAe2X