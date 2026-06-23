美國名主播母親被綁架5個月　綁匪：人質已死埋屍野外

現年84歲的南希於2月初在美國亞利桑那州圖森（Tucson）住家離奇失蹤。警方當時在住家門口附近發現血跡，閉路電視畫面則拍到一名戴著面罩的男子在住宅周邊活動。調查人員認為她是遭人強行帶走，而非自行離家。

美國NBC《今天》（Today）主持人古思里（ Savannah Guthrie ）的母親南希（Nancy Guthrie）失蹤案出現重大進展。根據美國媒體最新報道，調查人員認為今年2月收到的兩封勒索信極可能出自綁架者本人，其中一封信更聲稱南希已經死亡，令案件朝可能的凶殺案方向發展。

可能並非刻意造成

案件發生後，多家媒體陸續收到勒索信。首封信宣稱南希「安全但十分害怕」，並要求家屬支付400萬美元（約3,136萬港元）比特幣作為贖金。隨後另一封信則聲稱南希已在遭綁後不久死亡，並被埋葬在野外。知情人士透露，調查人員經過數月分析後，認為這兩封信來自同一個數位IP來源，因此相信與綁架者有直接關聯。

據報道，第二封信提到南希的死亡可能並非刻意造成，但截至目前為止，執法人員尚未找到遺體，也未正式確認她已死亡。因此聯邦調查局（FBI）與地方警方仍將案件列為持續調查中。