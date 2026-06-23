英國加強監管社交媒體 擬強制社媒平台優先呈現BBC等公共媒體及可信任新聞來源

英國政府正研究強制要求社交及影音平台營運商，須優先在用戶動態和搜尋結果中呈現英國廣播公司(BBC)等公共媒體及其他可信任的新聞來源。這是英國政府強化社交媒體公司監管的一部分。 路透社報道，英國文化部周一(22日)表示，正研究要求Facebook、YouTube及TikTok等平台，在用戶動態和搜尋結果中，讓英國廣播公司(BBC)、英國獨立電視台(ITV)、第4頻道(Channel 4)等公共服務媒體及其他可信任新聞提供者的內容，更易被搜尋到。英國政府此舉距宣布將立法禁止16歲以下未成年人士使用大多數社交媒體平台，相隔一周。

監管媒體的英國通訊管理局(Ofcom)數據顯示，社交媒體已成為英國多數成年人，以及約四分三的16至24歲年輕人獲取新聞的主要來源。Ofcom於2024年的另一項研究發現，每10名英國成年人中，有4人在單一月份曾接觸錯誤訊息，且大多數都來自網絡。

英國文化大臣南迪(Lisa Nandy)在聲明中表示：「確保民眾更易取得可信賴且正確的新聞，並讓依循規範的公共服務媒體，在打擊錯誤及虛假資訊的激烈戰役中被看見以及被聽見，至關重要。」當局指出，提高依循規範新聞提供者的能見度，有助遏制錯誤資訊的擴散，在危機時期不可或缺。 然而，任何干預平台內容排序的措施，都可能面臨社交媒體營運商的強烈檢視，他們憂慮，此類規定可能凌駕用戶選擇，並使其他創作者處於不利地位。 報道指，上述提案是英國公共服務媒體系統大規模整頓計劃的一部分，旨在協助傳播業者及串流平台競爭，應對觀眾收視習慣的改變。