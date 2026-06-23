Meta訓練AI爆資訊安全疑慮 追蹤員工滑鼠軌跡數據計劃煞停

社交媒體公司Meta宣布，旨在訓練AI模型而追蹤員工滑鼠軌跡數據的內部計劃將暫停，以調查該數據收集計劃引發的資訊安全疑慮。(資料圖片)

社交媒體公司、Facebook母公司Meta周一(22日)宣布，旨在訓練AI模型而追蹤員工滑鼠軌跡數據的內部計劃將暫停，以調查該數據收集計劃引發的資訊安全疑慮。

路透社報道，Meta今年4月推出「模型能力計劃」(Model Capability Initiative)的工具，透過在美國辦公室員工的電腦安裝軟件，追蹤美國員工電腦的滑鼠移動軌跡以及取得點擊和鍵盤輸入紀錄，來訓練Meta的AI模型。

訓練AI｜Meta所有員工都能查閱訓練AI計劃機密資料

路透社引述Meta內部文件報道，在Meta宣布進行這項對員工收集數據來訓練AI模型的內部計劃前，就有消息揭露，所有員工都能查閱這項訓練AI計劃中的機密資料，包括「完整提示詞和逐字稿、私人對話、人事和績效資料，以及資料安全標準(DSS)的資料敏感度分級」。