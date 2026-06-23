Meta訓練AI爆資訊安全疑慮 追蹤員工滑鼠軌跡數據計劃煞停

社交媒體公司、Facebook母公司Meta周一(22日)宣布，旨在訓練AI模型而追蹤員工滑鼠軌跡數據的內部計劃將暫停，以調查該數據收集計劃引發的資訊安全疑慮。
路透社報道，Meta今年4月推出「模型能力計劃」(Model Capability Initiative)的工具，透過在美國辦公室員工的電腦安裝軟件，追蹤美國員工電腦的滑鼠移動軌跡以及取得點擊和鍵盤輸入紀錄，來訓練Meta的AI模型。
訓練AI｜Meta所有員工都能查閱訓練AI計劃機密資料
路透社引述Meta內部文件報道，在Meta宣布進行這項對員工收集數據來訓練AI模型的內部計劃前，就有消息揭露，所有員工都能查閱這項訓練AI計劃中的機密資料，包括「完整提示詞和逐字稿、私人對話、人事和績效資料，以及資料安全標準(DSS)的資料敏感度分級」。
訓練AI｜Meta發言人回應
Meta證實正在進行調查，但拒絕透露這項計劃將暫停多久。Meta發言人Tracy Clayton表示：「我們在研究這項(訓練AI模型)計劃時，已謹慎納入私隱保護措施，儘管目前並未發現Meta員工不當查閱相關資料，但仍決定在調查期間先暫停。」
訓練AI｜Meta收集數據超出最初說明的內容
消息人士指，截至周一(22日)下午，這項「模型能力計劃」工具仍持續記錄員工的滑鼠數據。Clayton指出，正逐步暫停該內部計劃，但要讓所有人都停止，需要一些時間。
路透社5月曾報道，這項對員工收集數據的訓練AI模型計劃，所蒐集的數據已超出最初說明的內容，並以未加密的形式儲存，引發員工對私隱的疑慮。
訓練AI｜Meta員工有甚麼私隱疑慮？
Meta內部文件顯示，曾有員工在「高優先順序資訊安全事件報告」(SEV)討論中留言，要求對相關的資訊安全問題展開更深入調查。
該員工寫道：「我曾透過工作電腦查閱個人稅務和醫療資訊，數千名員工也是這樣。我們當初被告知，這些資料會受到保護，而且只有在經過嚴格過濾後，才會用於正當的商業用途。」