南韓京畿道倉庫大火濃煙竄天　當局啟動「二級應變」

南韓京畿道金浦市一個物流倉庫在6月23日下午發生大火，當時倉庫裡的4名員工及時逃生，並未造成傷亡。

倉庫原本存放服裝

據韓聯社報道，大火發生在當日下午2點45分左右，消防部門接獲通報後出動了108名消防員展開滅火行動。報道指出，發生火災的倉庫是存放服裝的地方，經鑑定為鋼結構建築，由三棟建築組成，總建築面積為 331 平方米。