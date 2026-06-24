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國際
出版：2026-Jun-24 13:03
更新：2026-Jun-24 13:03

南韓京畿道倉庫大火濃煙竄天　當局啟動「二級應變」

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南韓京畿道倉庫大火濃煙竄天　當局啟動「二級應變」（路透社）

南韓京畿道倉庫大火濃煙竄天　當局啟動「二級應變」（路透社）

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南韓京畿道金浦市一個物流倉庫在6月23日下午發生大火，當時倉庫裡的4名員工及時逃生，並未造成傷亡。

倉庫原本存放服裝

據韓聯社報道，大火發生在當日下午2點45分左右，消防部門接獲通報後出動了108名消防員展開滅火行動。報道指出，發生火災的倉庫是存放服裝的地方，經鑑定為鋼結構建築，由三棟建築組成，總建築面積為 331 平方米。

樓宇的耐火結構（屋宇署） 樓宇的耐火結構（屋宇署） 樓宇的耐火結構（屋宇署）

消防部門認為火勢有蔓延到周圍地區的風險，在火災發生 21 分鐘後發布了「一級應變」，並在下午 3 點 26 分左右將警報提升至「二級應變」。

消防人員持續滅火，金浦市政府也透過安全警報簡訊呼籲市民車輛避開火場，並呼籲附近建築物內的市民應撤離。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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