熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-23 19:26
更新：2026-Jun-23 19:26

棕熊襲擊人類日增5年逾200死傷 歐盟國家籲降低保護棕熊級別

分享：
羅馬尼亞棕熊

圖為羅馬尼亞首都布加勒斯特早年一對熊母子遊走在車路。(資料圖片)

adblk4

歐盟部分國家周一(22日)呼籲降低歐洲熊類的野生動物保護級別，並放寬狩獵限制，理由是近年野生熊隻襲擊人類和家畜的事件日漸增加。

羅馬尼亞及斯洛伐克致函其他歐盟成員國，稱熊隻的數量快速增加，是近期一連串事件的主因，並指出過去5年，熊隻襲擊人類已在當地造成18人死亡、逾200人重傷。

熊出沒｜羅馬尼亞及斯洛伐克：熊是沒有天敵的頂級掠食者

信中指出，自2023年以來，包括熊隻在內的大型肉食野生動物也造成逾2,000隻家畜死亡，包括馬、牛、豬、綿羊、山羊等，經濟損失重大。兩國在信中寫道：「身為沒有天敵的頂級掠食者，該物種迫切需要有效管理。」此信獲得克羅地亞、捷克和芬蘭支持。盧森堡周一舉行的歐盟農業部長會議也討論了野熊襲擊人類的問題。

adblk5
羅馬尼亞棕熊 羅馬尼亞棕熊

熊出沒｜歐盟去年降低狼保護級別

歐盟去年降低狼的野生動物保護級別，如今羅馬尼亞及斯洛伐克針對野熊提出同樣建議。兩國表示，「我們要求對棕熊採取相同做法」。

若要啟動下調熊類保護等級的程序，必須獲得多數歐盟成員國支持，但此舉料遭不少環保團體反對。

熊出沒｜甚麼野生動物亦要降低保護級別？

今年5月，9個歐盟國家曾表示，可能需要控制鸕鶿(Cormorant)族群數量，理由是這種野鳥捕食過多魚類，影響漁民利益。

消暑對策｜夏日「熱」養生　5招以熱制熱方法 消暑對策｜夏日「熱」養生　5招以熱制熱方法 消暑對策｜夏日「熱」養生　5招以熱制熱方法 消暑對策｜夏日「熱」養生　5招以熱制熱方法 消暑對策｜夏日「熱」養生　5招以熱制熱方法 消暑對策｜夏日「熱」養生　5招以熱制熱方法 消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 消暑飲品自製｜在家自製7款蔬果汁 消暑飲品自製｜在家自製7款蔬果汁 消暑飲品自製｜在家自製7款蔬果汁 消暑飲品自製｜在家自製7款蔬果汁 消暑飲品自製｜在家自製7款蔬果汁 消暑飲品自製｜在家自製7款蔬果汁 消暑飲品自製｜在家自製7款蔬果汁 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務