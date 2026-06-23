棕熊襲擊人類日增5年逾200死傷 歐盟國家籲降低保護棕熊級別

歐盟部分國家周一(22日)呼籲降低歐洲熊類的野生動物保護級別，並放寬狩獵限制，理由是近年野生熊隻襲擊人類和家畜的事件日漸增加。

羅馬尼亞及斯洛伐克致函其他歐盟成員國，稱熊隻的數量快速增加，是近期一連串事件的主因，並指出過去5年，熊隻襲擊人類已在當地造成18人死亡、逾200人重傷。

熊出沒｜羅馬尼亞及斯洛伐克：熊是沒有天敵的頂級掠食者

信中指出，自2023年以來，包括熊隻在內的大型肉食野生動物也造成逾2,000隻家畜死亡，包括馬、牛、豬、綿羊、山羊等，經濟損失重大。兩國在信中寫道：「身為沒有天敵的頂級掠食者，該物種迫切需要有效管理。」此信獲得克羅地亞、捷克和芬蘭支持。盧森堡周一舉行的歐盟農業部長會議也討論了野熊襲擊人類的問題。