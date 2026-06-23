日本富士山7月初開山倒數 山梨縣新建2座火山爆發避難設施(有片)

富士山將於7月初開山，日本山梨縣及靜岡縣近日陸續完成登山路線整備及防災設施的設立，為迎接今年的登山季做好準備。山梨縣周二(23日)公開2座全新的避難設施，在火山爆發等緊急情況下，每座最多可容納135人。 富士山｜「禁止通行」告示牌撤除 NHK、靜岡電視台等報道，靜岡縣周二上午宣布解除富士宮登山口通往6合目的道路封閉措施。上午9時，位於海拔約2,500米的富士宮登山道5合目，原本設置的「禁止通行」告示牌撤除。 雖然天陰，但仍有不少登山客第一時間上山。有登山客稱，每年都會趁著初夏新綠最美的時候到富士山行山。

富士山｜富士山何時正式開山？ 目前，富士宮口僅開放至6合目，6合目以上至山頂的登山道仍封閉。按照今年開山時間表，山梨縣側的富士吉田口，以及靜岡縣側的須走口將於7月1日開放。富士宮口以及御殿場口定於7月10日開山。

富士山｜富士山火山爆發避難設施位在哪裡？ 此外，山梨縣也在開山前公開設置於富士山下山道上的2座全新避難設施。這2座避難設施分別位於約7合目及8合目附近，主要用於因應未來富士山若發生火山爆發或落石等緊急情況，給登山客迅速避難之用。 這避難設施採用鋼筋混凝土建造，高約2米、寬2.5米、深5.4米，每座最多可容納135人。建設經費由向登山者徵收的通行費支付。 富士山｜富士山登山客可迅速避難的地點有限 過去，富士山下山道僅有4處避難所，若發生火山災害或落石，登山客可迅速避難的地點有限，因此增設避難設施一直是重要課題。山梨縣計劃在2031年度前共設置13座避難設施，進一步完善富士山的防災及避難系統。