歐洲熱浪｜消暑變奪命 法國40人溺斃錄43度高溫

歐洲遭熱浪侵襲，英國、意大利、瑞士和西班牙極端炎熱，部分地區錄得破紀錄高溫，影響學校上課和交通服務。法國大部分地區發出高溫警告，氣溫達攝氏40度左右；西部地區更炎熱，飆至43度。民眾紛躍進水中消暑卻多人喪命，法國總理勒科爾尼周二(23日)稱，累計40人溺斃。

報道指，法國自1947年有紀錄以來錄得最炎熱的下午和夜晚，周二清晨全國30個監測站錄得21.6度氣溫，打破2019年7月25日的21.4度紀錄。民眾跳入運河或河流降溫，法國體育部長費拉里稱，明白民眾是為了消暑，但不應在未經批准或危險地區游泳。勒科爾尼召開緊急會議應對熱浪，會前指自上周四(18日)以來，有40人溺斃，大部分是年輕人。除了溺斃，也有民眾死於高溫天氣，周一有兩名2歲和4歲兒童被母親發現在停泊屋外的汽車裡，兩人陷昏迷，經搶救後不治。