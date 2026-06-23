歐洲熱浪｜消暑變奪命 法國40人溺斃錄43度高溫

歐洲遭熱浪侵襲，英國、意大利、瑞士和西班牙極端炎熱，部分地區錄得破紀錄高溫，影響學校上課和交通服務。法國大部分地區發出高溫警告，氣溫達攝氏40度左右；西部地區更炎熱，飆至43度。民眾紛躍進水中消暑卻多人喪命，法國總理勒科爾尼周二(23日)稱，累計40人溺斃。
報道指，法國自1947年有紀錄以來錄得最炎熱的下午和夜晚，周二清晨全國30個監測站錄得21.6度氣溫，打破2019年7月25日的21.4度紀錄。民眾跳入運河或河流降溫，法國體育部長費拉里稱，明白民眾是為了消暑，但不應在未經批准或危險地區游泳。勒科爾尼召開緊急會議應對熱浪，會前指自上周四(18日)以來，有40人溺斃，大部分是年輕人。除了溺斃，也有民眾死於高溫天氣，周一有兩名2歲和4歲兒童被母親發現在停泊屋外的汽車裡，兩人陷昏迷，經搶救後不治。
歐洲熱浪｜巴黎電器舖現買風扇人潮
在法國首都巴黎，不是所有住屋都安裝了冷氣設備，不少人晚上無法入睡。在周二，可見民眾紛紛到電器舖購買風扇應對今波熱浪。部分火車服務也因高溫天氣取消，包括來往巴黎和比利時布魯塞爾的列車。名勝巴黎鐵塔昨也提早關門，因料氣溫將達37度。法國氣象局指，目前的情況與2003年8月的熱浪類似；根據歐盟估計，那場熱浪持續了16天，導致歐洲約8萬人死亡。目前未能確定今次高溫天氣會持續多久。
歐洲熱浪｜英國高溫料升至39度
在意大利，衛生部對15個城市發出最高級別的戒備預警。英國也受熱浪之苦，因高溫車速限制，周二部分列車班次取消，火車公司呼籲周三或周四盡量避免搭火車。氣象部門預測英格蘭南部周二氣溫將達37度，或創歷來6月最高溫，周三和周四的氣溫預測進一步上升至39度。西班牙部分地區也發出紅色高溫預警，氣溫料達44度。晚上氣溫雖略下降，但30個監測站周二凌晨仍錄得25度以上溫度。有德國人稱原往克羅地亞旅遊，但因高溫改到北歐瑞典，後者首都斯德哥爾摩氣溫為22度，克羅地亞首都札格雷布則達30度。