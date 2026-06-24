伊資金解凍 特朗普稱將買美糧食 伊朗：無義務買美國貨

美國與伊朗代表在瑞士舉行會談後，美國從周一開始豁免對伊朗的制裁60天，預期伊朗約120億美元資產將獲解凍。參與會談的美國副總統萬斯稱，伊朗解凍資產可用來購買美國大豆等農作物。美國總統特朗普周二在社交網發文聲稱，美國財政部解凍的伊朗資產將存入由美國控制的託管帳戶，並將專用於從美國購買食品和醫療物資，包括美國的玉米、小麥和大豆。伊朗則指，伊朗沒有義務購買美國農產品。其外交部發言人巴加埃昨強調，伊朗將完全根據國家利益決定如何使用其被解凍資產，且不會受到任何限制。

另外，特朗普周一在社交網發文表示，各方都完全清楚，伊朗將同意接受大規模武器核查，以確保其在未來長期保持「核誠信」。但伊朗卻指未有就核問題作出任何新承諾。

伊朗議長：霍爾木茲海峽將由伊朗管理

伊朗傳媒昨稱，談判代表、議會議長卡利巴夫表示，霍爾木茲海峽的管理「永遠不會回到戰前狀態」，伊朗將根據國際法和本國安排來管理海峽。他指由於該海峽「可能會出現問題」，談判各方同意建立一個協調中心和一條溝通熱線，以便出現問題時能在30天內解決。卡利巴夫強調，有關熱線不是用於從伊朗方面獲得通航許可，僅用來解決船舶問題或可能發生的事故，通航許可另有程序。另外，同樣位處霍爾木茲海峽旁的阿曼，昨與伊朗發表聯合聲明，指雙方同意通過兩國外交部之間的一個聯合工作組保持對話，以便就海峽未來航行管理、提供的服務和相關費用達成共識。