日本神戶住宅雪櫃藏遭肢解男屍 死者前妻自首稱「做了非常過份的事」

日本兵庫縣神戶市本月20日揭發駭人兇殺，一所住宅的大型雪櫃內發現一具遭肢解的男屍，初步懷疑藏屍長達14年。警方連日調查，周二(23日)晚依非法遺棄屍體罪嫌，拘捕死者的50歲前妻望月亞紀。警方表示，望月亞紀接受調查時除了承認棄屍，也暗示涉及殺害前夫。 NHK、ANNnews、神戶新聞等報道，兵庫縣警方指，死者為西口豐，57歲，前妻望月亞紀對警方坦承棄屍，直言「確實是我做的，沒錯」。她並供稱，「我做了非常過份的事，沒有任何辯解餘地」，警方將進一步調查她是否涉及殺人。

雪櫃藏屍｜死者死後妻子才完成辦理離婚 發現屍體的住宅位於一幢4層樓公寓的3樓。NHK報道，警方推斷西口豐於2011年12月左右死亡，望月亞紀於2012年12月完成辦理離婚，其後搬離藏屍的住宅，即使遷出後，她仍繼續支付該住宅的租金。 警方調查發現，望月亞紀涉嫌於2012年左右，在西口豐死亡後，將遺體裝入袋中，並放置於大型雪櫃內，直到近日鄰居聞到惡臭報警，才於本月20日揭發命案。屍體藏於雪櫃內長達14年也未被發現，駭人聽聞。

雪櫃藏屍｜受害人死狀恐怖 警方指，暫時無法確定死者的死因，屍體軀幹遭切斷，上半身與下半身分別裝在不同的袋子，疑是死後遭到分屍。警方暫未尋獲疑似用於分屍的工具。 本月有鄰居透過管理公司反映公寓散發惡臭，警方20日在管理公司協助下開門入屋，在大型雪櫃裡發現遭肢解的屍體。消息指，警員到場時屋內已斷電，有住戶表示，從今年3月左右起便持續聞到異味。 雪櫃藏屍｜前妻致電投案 警方透露，望月亞紀於22日晚主動致電警方，表示自己與案件有關。警方隨後展開調查，並於23日晚將她拘捕。警方正調查死者的確切死因、分屍原因，以及屍體長期藏於雪櫃內的詳細經過及犯案動機等。