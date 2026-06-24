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國際
出版：2026-Jun-24 16:16
更新：2026-Jun-24 16:16

歐洲熱浪｜英國雙層巴士淪「移動焗爐」 法國44度高溫政府呼籲非必要勿外出

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歐洲熱浪｜英國雙層巴士淪「移動焗爐」（路透）

歐洲熱浪｜英國雙層巴士淪「移動焗爐」（路透）

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歐洲自上周起遭大範圍熱浪侵襲，多國氣溫持續飆升，其中英國倫敦著名的紅色雙層巴士猶如溫室，乘客及巴士司機都紛紛抱怨，稱車廂猶如「移動焗爐」。至於法國西南部昨日錄得44.3℃高溫，法國政府已對全國54個行政區發布最高等級「紅色警報（Red Alert）」，呼籲市民避免非必要外出。

英國明日氣溫或破紀錄升至39度

熱浪席捲英國，倫敦今日最高達35度，當地紅色雙層巴士因上層為密閉空間宛如溫室，不止乘客汗流浹背，連巴士司機也一同抱怨，有影片拍到有司機驗出車廂溫度達36.6度。不少人形容車廂猶如「移動焗爐」。氣象單位預測6月25日最高溫可能進一步升至39℃，將創下今年最高紀錄之一，並持續發布高溫警戒，提醒市民預防中暑及呼籲減少戶外活動。

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歐洲熱浪，倫敦泳池成為消暑好去處。（AP） 歐洲熱浪，倫敦泳池成為消暑好去處。（AP） 歐洲熱浪，倫敦泳池成為消暑好去處。（AP） 歐洲熱浪，倫敦泳池成為消暑好去處。（AP） 歐洲熱浪，有女子在倫敦維多利亞公園內曬太陽。（AP） 歐洲熱浪，有人選擇以扇消暑。（AP） 歐洲熱浪，倫敦今日氣溫最達35度。（AP） 歐洲熱浪，有人選擇開遮擋太陽。（AP） 歐洲熱浪，倫敦泳池成為消暑好去處。（AP）

根據法國氣象資料顯示，西南部皮索斯（Pissos）6月23日錄得44.3℃，創下今次熱浪高峰。截至目前，法國全境因熱中暑及遇溺等與高溫相關意外，至少已有40人喪命。面對極端高溫，法國政府已對全國54個行政區發布最高等級「紅色警報（Red Alert）」，呼籲市民避免非必要外出，加強防暑措施。

法國僅4分1住宅有冷氣

值得注意的是，法國住宅冷氣普及率僅約25%，大量人只能依靠電風扇及公共避暑中心降溫，使高溫帶來更大衝擊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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歐洲熱浪，巴黎鐵塔提早關門應對。（路透） 歐洲熱浪，巴黎鐵塔旁不少人在水邊消暑。（路透） 歐洲熱浪，巴黎鐵塔旁不少人在水邊消暑。（路透）

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