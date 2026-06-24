歐洲熱浪｜英國雙層巴士淪「移動焗爐」 法國44度高溫政府呼籲非必要勿外出

歐洲自上周起遭大範圍熱浪侵襲，多國氣溫持續飆升，其中英國倫敦著名的紅色雙層巴士猶如溫室，乘客及巴士司機都紛紛抱怨，稱車廂猶如「移動焗爐」。至於法國西南部昨日錄得44.3℃高溫，法國政府已對全國54個行政區發布最高等級「紅色警報（Red Alert）」，呼籲市民避免非必要外出。
英國明日氣溫或破紀錄升至39度
熱浪席捲英國，倫敦今日最高達35度，當地紅色雙層巴士因上層為密閉空間宛如溫室，不止乘客汗流浹背，連巴士司機也一同抱怨，有影片拍到有司機驗出車廂溫度達36.6度。不少人形容車廂猶如「移動焗爐」。氣象單位預測6月25日最高溫可能進一步升至39℃，將創下今年最高紀錄之一，並持續發布高溫警戒，提醒市民預防中暑及呼籲減少戶外活動。
London Bus Drivers Face 40°C+ Cab Temperatures During Heatwaves— Faded Glory (@fadedglory365) June 24, 2026
As temperatures across London rise above 30°C, bus drivers are being pushed to their limits behind the wheel.
⚠️ DISCLAIMER: This post is based on reported working conditions and public discussion around heat… pic.twitter.com/LwlPAJqi6g
根據法國氣象資料顯示，西南部皮索斯（Pissos）6月23日錄得44.3℃，創下今次熱浪高峰。截至目前，法國全境因熱中暑及遇溺等與高溫相關意外，至少已有40人喪命。面對極端高溫，法國政府已對全國54個行政區發布最高等級「紅色警報（Red Alert）」，呼籲市民避免非必要外出，加強防暑措施。
法國僅4分1住宅有冷氣
值得注意的是，法國住宅冷氣普及率僅約25%，大量人只能依靠電風扇及公共避暑中心降溫，使高溫帶來更大衝擊。
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