歐洲熱浪｜英國雙層巴士淪「移動焗爐」 法國44度高溫政府呼籲非必要勿外出

歐洲自上周起遭大範圍熱浪侵襲，多國氣溫持續飆升，其中英國倫敦著名的紅色雙層巴士猶如溫室，乘客及巴士司機都紛紛抱怨，稱車廂猶如「移動焗爐」。至於法國西南部昨日錄得44.3℃高溫，法國政府已對全國54個行政區發布最高等級「紅色警報（Red Alert）」，呼籲市民避免非必要外出。

英國明日氣溫或破紀錄升至39度

熱浪席捲英國，倫敦今日最高達35度，當地紅色雙層巴士因上層為密閉空間宛如溫室，不止乘客汗流浹背，連巴士司機也一同抱怨，有影片拍到有司機驗出車廂溫度達36.6度。不少人形容車廂猶如「移動焗爐」。氣象單位預測6月25日最高溫可能進一步升至39℃，將創下今年最高紀錄之一，並持續發布高溫警戒，提醒市民預防中暑及呼籲減少戶外活動。