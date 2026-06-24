緬甸詐騙園區｜泰國人權組織：逾5300人仍受困詐騙園區 被迫從事電騙網騙

在東南亞多國聯手掃蕩並救出數以千計被禁錮受害者的1年多後，國際人權組織指出，位於泰緬邊境的緬甸詐騙園區仍有逾5,300人受困。
緬甸詐騙園區｜詐騙園區由緬甸叛軍控制
路透社報道，協助人口販賣受害者、總部設於泰國的公民社會網絡(Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance，CSNHTV)本月22日致函泰國警方，呼籲他們採取行動。信中指出，被關押在緬甸叛軍控制區內4處地點的詐騙園區工作人員中，有不少是外國人。
CSNHTV估計，緬甸詐騙園區內遭關押的工作人員包括約1,600名中國公民、約200名緬甸人、20名泰國人，以及來自菲律賓、台灣、馬來西亞、巴西、俄羅斯、肯尼亞、烏干達、盧旺達及津巴布韋等地的人。
緬甸詐騙園區｜每年詐騙金額涉數十億美元
聯合國資料顯示，東南亞詐騙中心，包括緬甸和柬埔寨境內的詐騙園區多年來從事電騙、網絡詐騙等非法活動，受害人遍及全球，每年涉及的詐騙金額達數十億美元。
緬甸詐騙園區｜仍有許多詐騙園區未瓦解
緬甸及泰國邊境的詐騙園區是由犯罪集團誘騙到當地的外籍人士運作，他們被迫在惡劣環境下從事詐騙工作，不少人遭毆打虐待或性侵。
泰國去年大舉掃蕩位於泰緬邊境的詐騙園區，從緬甸妙瓦底(Myawaddy)地區的大型詐騙園區救出約5,000人，但犯罪集團其他據點的詐騙活動至今仍持續。
CSNHTV表示，目前仍有大量工作人員被拘禁在位於緬甸叛軍控制區的詐騙園區，被迫工作，「許多詐騙園區至今仍未瓦解，(當局)也未有救援行動，以拯救所有仍遭禁錮的受害者。」
CSNHTV指出：「因此，這些犯罪集團持續從事網絡詐騙及人口販賣活動，對全球受害者造成傷害，尤其是在美國和歐洲。」