緬甸詐騙園區｜泰國人權組織：逾5300人仍受困詐騙園區 被迫從事電騙網騙

在東南亞多國聯手掃蕩並救出數以千計被禁錮受害者的1年多後，國際人權組織指出，位於泰緬邊境的緬甸詐騙園區仍有逾5,300人受困。

緬甸詐騙園區｜詐騙園區由緬甸叛軍控制

路透社報道，協助人口販賣受害者、總部設於泰國的公民社會網絡(Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance，CSNHTV)本月22日致函泰國警方，呼籲他們採取行動。信中指出，被關押在緬甸叛軍控制區內4處地點的詐騙園區工作人員中，有不少是外國人。

CSNHTV估計，緬甸詐騙園區內遭關押的工作人員包括約1,600名中國公民、約200名緬甸人、20名泰國人，以及來自菲律賓、台灣、馬來西亞、巴西、俄羅斯、肯尼亞、烏干達、盧旺達及津巴布韋等地的人。