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國際
出版：2026-Jun-24 18:36
更新：2026-Jun-24 18:36

法國音樂節爆強姦性侵 逾10女子遭注射不明藥物 超過240人被捕(有片)

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法國音樂節

法國音樂節失控，有人被擊倒地上遭民眾群毆。(互聯網)

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法國全國周日舉行大型街頭音樂節，爆發毆鬥、強姦和性侵，全國最少243人被捕，單是首都巴黎拘捕了近150人。報道指，音樂節期間逾10名女子遭注射不明藥物，有人報稱之後遭強姦。另有兩人被刺傷。參與音樂節的遊客形容現場如「世界末日」。網上片段也可見有人遭群毆，女子與男子狂歡做出露骨姿勢；民眾於街上車輛頂部跳舞，擋風玻璃被踩爆。

Fête de la Musiqu為法國一年一度的最大露天音樂節，去年已發生風化案等亂象。巴黎當局派出5,000名警員維持秩序，但內政部消息人士稱，上層指示警員不要靠近人群，除非發生事故。英國《每日郵報》稱，不少英國人也會到該音樂節，而一名女子於社交網稱，遭兩名「北非裔女子」毆打。她聲稱，兩人走向她，搶去其手機並扔落地，然後襲擊她的朋友，又推她們落地拳打腳踢。約3分鐘後，數名男子介入，警員也到場。那兩名女子向警員說出事件另一版本，她與友人只好哭著離開。另一名愛爾蘭女子於社交網呼籲其他人不要前來，現場沒有音樂，簡直就是《殭屍世界大戰》，「只有警笛聲、暴徒和混亂，就像世界末日一樣」。

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法國音樂節｜48歲男涉性侵12歲女童

有人趁混亂試圖闖入商店搶掠，也有逾10名女性稱遭到注射不明藥物。在巴黎，一名男子被搜出腰帶藏有針筒，他之後成功逃脫。有一名年輕女子稱，遭注射藥物後於一公寓內遭一名男子強姦。另外在巴黎兩處市郊，分別有一名48歲男子涉嫌性一名12歲女童被捕，以及一名15歲少女稱出席完音樂節後遭強姦。報道指，逾200萬人參加巴黎的音樂節，於周日晚11時後聖母院附近地區先爆發騷亂。有英國人稱，街道開始太多人聚集，滋事分子趁機搞事；一群穿著巴黎聖日耳門球衣的年輕人開始拳打路人引發混亂，人們尖叫逃離。

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