法國音樂節爆強姦性侵 逾10女子遭注射不明藥物 超過240人被捕(有片)

法國全國周日舉行大型街頭音樂節，爆發毆鬥、強姦和性侵，全國最少243人被捕，單是首都巴黎拘捕了近150人。報道指，音樂節期間逾10名女子遭注射不明藥物，有人報稱之後遭強姦。另有兩人被刺傷。參與音樂節的遊客形容現場如「世界末日」。網上片段也可見有人遭群毆，女子與男子狂歡做出露骨姿勢；民眾於街上車輛頂部跳舞，擋風玻璃被踩爆。

Fête de la Musiqu為法國一年一度的最大露天音樂節，去年已發生風化案等亂象。巴黎當局派出5,000名警員維持秩序，但內政部消息人士稱，上層指示警員不要靠近人群，除非發生事故。英國《每日郵報》稱，不少英國人也會到該音樂節，而一名女子於社交網稱，遭兩名「北非裔女子」毆打。她聲稱，兩人走向她，搶去其手機並扔落地，然後襲擊她的朋友，又推她們落地拳打腳踢。約3分鐘後，數名男子介入，警員也到場。那兩名女子向警員說出事件另一版本，她與友人只好哭著離開。另一名愛爾蘭女子於社交網呼籲其他人不要前來，現場沒有音樂，簡直就是《殭屍世界大戰》，「只有警笛聲、暴徒和混亂，就像世界末日一樣」。