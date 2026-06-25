藤森惠子料壓桑切斯當選秘魯總統 近8任無人完成任期

秘魯保守派候選人、前日本裔總統藤森（Alberto Fujimori）之女藤森惠子（Keiko Fujimori），在總統選舉中取得「不可逆轉」領先優勢，預料將成為新任總統，選舉結果尚未正式公布，政治爭議同步升溫。
綜合外媒報導，根據選舉委員會統計，在已統計的99.87%的選票中，藤森惠子得票數比左派候選人桑切斯（Roberto Sánchez）多出4.4萬多張。目前僅剩121個投票站約3.63萬張選票尚未統計，意味著桑切斯難以反超。
料7月中公布選舉結果
選舉委員會指出，計票延遲主要受到異議票重新計算以及海外選票延遲抵達影響，正式結果預計將於7月中旬公布。然而桑切斯指控選舉存在問題，並拒絕承認結果，儘管未提出具體證據，他同時要求取消部分海外選票，主張其中多數投向藤森陣營。不過，選舉審議機構（JNE）已於6月23日駁回相關申訴，使藤森陣營的領先態勢進一步穩固。
《路透社》指出，若藤森惠子當選，南美地區右派勢力將持續擴張，但她將接手一個長期陷入政治不穩的國家，近8年內更換8位總統、且無一人完成任期，其中3人遭彈劾、1人僅執政6天即下台，4名前總統甚至仍在服刑中。
強調秩序與穩定
其父藤森於1990年代執政時期，涉及人權爭議並服刑16年，藤森惠子曾試圖與父親政治遺產切割，但本次選舉中轉而強調「秩序與穩定」，作為回應治安惡化的核心訴求。
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