全球罕見白化虎鯨現身北海道 網民驚嘆：好夢幻(有片)

全球罕見的白化虎鯨近日現身日本北海道知床半島東面海域，有民眾在社交網分享影片，不少人看後驚訝不已，直呼「很夢幻」。根據知床攝影師組織統計，從2019年至2026年的7年間，北海道知床半島東面羅臼海域僅發現3條白化虎鯨。
日媒LIMO報道，有民眾在社交平台發文表示，於北海道知床半島東面羅臼海域乘觀鯨船時，用手機拍到一條白化虎鯨，留言「在羅臼拍到白色虎鯨，十分感動，很慶幸預約了這一天」。
從畫面可見，一條全身呈白色的虎鯨在海中跟同伴一起游動，時而氣孔噴水，因其顏色跟族群不同，十分顯眼。
北海道｜網民讚：運氣真好
貼文一出，即引發熱議。有網民留言表示驚訝，「白色虎鯨原來真的存在」、「運氣真好」、「這是非常珍貴的畫面」。有網民驚嘆：「白色虎鯨看來很不真實。」
據悉，白色虎鯨屬全球罕見，為白化症或白變症導致。根據知床攝影師團體「知床Dream」統計，知床半島羅臼海域從2019年5月至2026年6月的7年間，共目擊3條白化虎鯨，分別是兩條成年鯨和一條幼鯨，而今次的之前在2019年和2023年曾經現身。
今まで羅臼沖で白いシャチは3個体確認されています。— 知床ドリーム (@hayakawa0622) June 8, 2026
今回の個体は、2019年、2023年、2026年に目撃されました。
2019年5月 オスA
2019年7月 オスB
2021年7月 オスB、子供C
2023年5月 オスA
2024年6月 オスB、子供C
2026年6月 オスA pic.twitter.com/d3bk3EUxVs