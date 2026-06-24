全球罕見白化虎鯨現身北海道 網民驚嘆：好夢幻(有片)

全球罕見的白化虎鯨近日現身日本北海道知床半島東面海域，有民眾在社交網分享影片，不少人看後驚訝不已，直呼「很夢幻」。根據知床攝影師組織統計，從2019年至2026年的7年間，北海道知床半島東面羅臼海域僅發現3條白化虎鯨。

日媒LIMO報道，有民眾在社交平台發文表示，於北海道知床半島東面羅臼海域乘觀鯨船時，用手機拍到一條白化虎鯨，留言「在羅臼拍到白色虎鯨，十分感動，很慶幸預約了這一天」。

從畫面可見，一條全身呈白色的虎鯨在海中跟同伴一起游動，時而氣孔噴水，因其顏色跟族群不同，十分顯眼。