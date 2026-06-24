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國際
出版：2026-Jun-24 20:21
更新：2026-Jun-24 20:21

加州迪士尼13歲少年玩機動遊戲突跳車 從15米高驚險跌落(有片)

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加州迪士尼

美國一名13歲少年於加州迪士尼玩機動遊戲時，突然爬出車廂，嚇壞現場人士。(互聯網)

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美國加州迪士尼發生一宗離奇事故，周日(21日)一名13歲少年玩機動遊戲Tiana's Bayou Adventure時，於最後衝刺的瀑布上方突然爬出車廂，並從15米高的斜坡墜落。他送院後證實僅受輕傷，並無大礙。

該機動遊戲之前稱為Splash Mountain，車廂內並無配備安全桿或安全帶。迪士尼官方稱，發現少年離開車廂後，職員立即按掣暫停遊戲。目擊者在社交網稱，見到少年從該遊戲最後的高處俯衝滑下來。另有人形容該少年是摔落、翻滾到瀑布下方，但大家均表示當時場面極度驚險。據悉，該少年有輕微割傷與擦傷，避開了致命部位受傷。有網民不禁說，「他很好彩」。

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