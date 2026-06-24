日本孤獨小猴Punch猴山遭遊客用雷射筆照射 恐致猴群受壓或失明 園方怒下逐客令

日本千葉縣市川市動植物園周三(24日)表示，園內的日本獼猴園區「猴山」，近日有遊客用雷射筆照射。因被母親遺棄而經常抱著紅毛猩猩公仔、將公仔當做母親的人氣小猴「Punch(パンチ)」就住在這裡。

孤獨小猴Punch｜恐影響猴子健康

《千葉日報》報道，市川市動植物園接獲民眾通報，得知有遊客用雷射筆照射「猴山」，指出這是入園遊客的惡意行為，相關影片被上傳至YouTube。園方發出嚴正呼籲，指禁止遊客使用雷射筆，強調這不僅會增加猴群的心理壓力，最壞的情況是，可能導致猴子失明。