日本孤獨小猴Punch猴山遭遊客用雷射筆照射 恐致猴群受壓或失明 園方怒下逐客令

日本千葉縣市川市動植物園周三(24日)表示，園內的日本獼猴園區「猴山」，近日有遊客用雷射筆照射。因被母親遺棄而經常抱著紅毛猩猩公仔、將公仔當做母親的人氣小猴「Punch(パンチ)」就住在這裡。
孤獨小猴Punch｜恐影響猴子健康
《千葉日報》報道，市川市動植物園接獲民眾通報，得知有遊客用雷射筆照射「猴山」，指出這是入園遊客的惡意行為，相關影片被上傳至YouTube。園方發出嚴正呼籲，指禁止遊客使用雷射筆，強調這不僅會增加猴群的心理壓力，最壞的情況是，可能導致猴子失明。
孤獨小猴Punch｜園方正了解是否涉刑事行為
園方在收到民眾通報並確認影片內容後，估計事件大約發生在一周前。暫未發現猴群出現健康問題，園方仍會持續密切觀察牠們會否受到影響。此外，園方正向警方了解，事件是否涉及刑事。
孤獨小猴Punch｜園方：值獼猴繁殖敏感時期
園方表示，正值獼猴的繁殖期，「這是一段特別需要排除任何實質傷害及外在壓力的敏感時期」。園內亦已禁止遊客使用相機閃光燈。
園方強調：「一旦發現有遊客使用雷射筆，將立即要求他們離開。若周遭遊客看見有人使用，請第一時間向附近的保安或工作人員通報。」
今年5月，一名美國遊客戴著巨型表情符號面具越過圍欄進入猴山，把猴群嚇得四散奔逃，他的同伴在場拍攝。事後，兩人被警方拘捕。