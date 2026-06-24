美國擬限制中國機械人進口 不滿補貼憂競爭力落後

美國與中國的科技競爭由AI(人工智能)擴至機械人。美國商務部長盧特尼克周一召開閉門會議，與科企和投行等企業高層會面，透露當局正審視中國製機械人進口美國的情況，包括機械手臂，暗示審視後或採取進一步行動。他於會上稱，政府「不希望有國家補貼的機械人衝擊美國，這是一場軍備競賽，機械人軍團正到來」。盧特尼克有關言論被認為總統特朗普政府內部日益相信不單只是AI晶片，機械人也會成為下一個科技競爭戰場。 機械人競賽｜恐美國趕上前中國已霸佔市場

出席周一會議的包括SpaceX、摩根大通、高盛和西門子等企業高層，美國政治新聞網Politico周二引述消息稱，盧特尼克在會上稱美國必須確保機械人在美國生產製造。報道指，美國官員愈來愈視中國政府支持的機械人產業為國安威脅，擔心美國生產商提升能力與中國企業競爭前，中國補貼機械人已霸佔全球市場。Politico指出，中國製機械人早已遭美國徵收關稅，盧特尼克的言論反映特朗普政府正考慮採取額外行動。報道指，美國官員和商界人士都認為美國已失去大量製造下一代機械人所需的產業基礎，包括工具和關鍵零件；華府希望在中國進一步擴大機械人製造的領先優勢前，重建美國相關產業生態體系。當局正研究向企業提供低成本貸款，鼓勵投資者為新工廠和產能融資。

機械人競賽｜摩根士丹利：中國機械人發展迅速超預期 有中國專家認為，美國的舉動反映美國以國安理由，趨向將經濟和貿易議題政治化，並以國安將加大貿易壁壘合理化。中國人形機械人的靈活度最近成為國際焦點，獲外界讚歎。摩根士丹利繼1月後，周二第二度提高中國人形機械人出貨量預測，料今年將達5萬台，較之前預測多了一倍。該公司指，中國機械人技術從展示發展到商業化，較預期為快，並估計中國人形機械人市場規模今年將達20億美元，到2030年將增長至150億美元，每年出貨量預期將達44.6萬台。