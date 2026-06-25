委內瑞拉1分鐘內兩次七級以上地震　據報多處有建築物倒塌(有片)

美國地質調查所(USGS)初步測定，是次地震規模達7.1級和7.5級，震央位於委內瑞拉的蒙塔爾班(Montalban)，即加拉加斯以西大約160公里處，震源深度僅約13公里，屬於淺層強震。暫時未知傷亡情況。

委內瑞拉北部蒙塔爾萬附近於早上約6時04分的1分鐘內，接連發生黎克特制七級以上地震。震央接近首都加拉加斯，震源深度約13公里，全城瞬間陷入劇烈搖晃，有建築倒塌。美國發出海嘯預警，指震央300公里範圍內的沿海地區可能出現海嘯。

國際機場民眾慌忙走避

委內瑞拉這次強震後還出現幾波餘震，連遠至哥倫比亞首都波哥大都能感受到，當地警報響起，一些民眾為了安全疏散至戶外，許多人目睹建築物倒塌。有網民拍攝到地震發生時，邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場內民眾慌忙走避，有人跌倒，或互相攙扶，建築結構內沙塵四起。