珍惜生命｜世越號倖存學生輕生亡　知情者透露「替死者活下去」變折磨

南韓「世越號」造成304人喪生的船難發生至今已逾12年。近日受難者家屬協議會的執行委員長柳京根透過社群表示，其中一名倖存的學生於近日離世。柳京根透露，該生在事件之後，一直承受著極大的心理折磨，呼籲絕對不能再對倖存的孩子說「要為死去朋友的份一起努力活下去」。

綜合報道，柳京根於周日(21日)透過社群平台Instagram(IG)發文透露，當年在世越號船難倖存的一名學生輕生，並選擇安葬在當年死去的同窗身邊。柳京根表示，該名學生倖存後承受外人難以想像的極大痛苦，過去就曾數次試圖追隨罹難的同學，最終他仍未能走出陰霾。柳京根強調，外界常因出於不捨或期盼，對倖存者說出「要為死去朋友的份一起努力活下去」這樣說話，但這樣的言論實質上已對倖存者構成二次傷害。他解釋，許多生還的學生是目睹摯友死亡後才艱難活下來，卻因此背負著「只有自己活下來」的巨大罪責感與社會異樣眼光，導致其現實生活早已支離破碎。