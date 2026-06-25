珍惜生命｜世越號倖存學生輕生亡　知情者透露「替死者活下去」變折磨

南韓「世越號」造成304人喪生的船難發生至今已逾12年。近日受難者家屬協議會的執行委員長柳京根透過社群表示，其中一名倖存的學生於近日離世。柳京根透露，該生在事件之後，一直承受著極大的心理折磨，呼籲絕對不能再對倖存的孩子說「要為死去朋友的份一起努力活下去」。
綜合報道，柳京根於周日(21日)透過社群平台Instagram(IG)發文透露，當年在世越號船難倖存的一名學生輕生，並選擇安葬在當年死去的同窗身邊。柳京根表示，該名學生倖存後承受外人難以想像的極大痛苦，過去就曾數次試圖追隨罹難的同學，最終他仍未能走出陰霾。柳京根強調，外界常因出於不捨或期盼，對倖存者說出「要為死去朋友的份一起努力活下去」這樣說話，但這樣的言論實質上已對倖存者構成二次傷害。他解釋，許多生還的學生是目睹摯友死亡後才艱難活下來，卻因此背負著「只有自己活下來」的巨大罪責感與社會異樣眼光，導致其現實生活早已支離破碎。
呼籲勿對倖存者施加道德包袱
柳京根呼籲，大眾不應輕易對倖存者施加道德包袱，要求他們活出雙倍的人生，這在心理層面上無異於近乎謀殺的隱形暴力。最後他也感嘆，大眾對倖存學生的期許，應該是希望他們不論身心皆能免於病痛，不要懷抱任何罪惡感，如同普通人一般平凡活著就好。
2014年4月16日，載有476人的客輪世越號，包括325名檀圓高中學生，從仁川港航向濟州島途中，在上午8時48分突然失控，最終在10時21分下沉。事件最終造成304人死亡、5人失蹤，生還者172人。