珍惜生命｜荷蘭證實首宗未滿12歲重病童已接受安樂死

荷蘭兩年前修訂安樂死相關法律，允許1至12歲身患絕症的兒童實施安樂死。當局周一(22日)提交了一份年度報告，證實自新法實施以來，首次有一名未滿12歲的兒童已接受安樂死。據悉，這名兒童身患重病，但官方並未提供更多細節。

綜合報道，荷蘭衞生部長Sophie Hermans於22日向國會提交「審查晚期墮胎與兒童安樂死案件委員會」的年度報告時，證實一名兒童死亡的消息。荷蘭官方並未透露這名罹病兒童的姓名、具體年齡或所患疾病。目前，該案已依照法定程序移交給檢察機關，以確保負責的醫療團隊完全符合最嚴格的法律規範。Sophie Hermans表示，審查委員會的詳細報告很快就會正式向大眾公佈。