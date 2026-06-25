澳洲大聲公高達122分貝　破健力士世界紀錄(有片)

健力士世界紀錄證實，澳洲一名58歲的冷氣清潔工Joseph McGrail-Bateup，在電台錄音室僅僅大喊一聲「現在」(NOW)，就錄得高至122.4分貝的驚人巨響，輕鬆獲得「世界最響亮人類」的寶座。
綜合報道，Joseph平日除了清潔冷氣，自2017年起也擔任首都坎培拉的官方榮譽宣報官，他以122.4分貝打破北愛爾蘭女教師Annalisa Flanagan，在1994年大喊「安靜」(QUIET)所創下的121.7分貝舊紀錄。物理數據顯示，122.4分貝已達近距離救護車警笛、鏈鋸運作，或客機起飛的噪音範圍，足以造成耳膜劇烈震動。他23日受訪時透露，當天他嘗試了多個字彙，在專業聲學工程師與證人見證下，一共喊了7次才完成「現在」這個字的最響亮紀錄，他的嗓子亦因此當場沙啞、壞了整整兩天。坦言這項紀錄「根本無法事先練習」。
非首次留名健力士 不在乎紀錄會被打破
原來這並非Joseph的首次在健力士世界紀錄中留名，他早在2019年，就曾以60.03秒射出10支箭的驚人速度，打破4年的速射箭世界紀錄，他的紀錄在9個月後被一名7歲神童輕鬆超越。Joseph表示，自己並不在乎這項「最響亮」紀錄何時被打破，並自豪地說，如今舊紀錄保持人Annalisa Flanagan，依然是「世界最響亮女性」，而自己則是「世界最響亮男性」，雙方皆大歡喜。
Joseph McGrail-Bateup, an honorary town crier in Australia's Canberra, has been recognized as the world’s loudest person. Guinness World Records acknowledged the 58-year-old recorded the loudest ever shout by an individual. He yelled ‘now’ at 122.4 decibels. pic.twitter.com/NyQFWgDjrf— The Associated Press (@AP) June 23, 2026