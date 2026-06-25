澳洲大聲公高達122分貝　破健力士世界紀錄(有片)

健力士世界紀錄證實，澳洲一名58歲的冷氣清潔工Joseph McGrail-Bateup，在電台錄音室僅僅大喊一聲「現在」(NOW)，就錄得高至122.4分貝的驚人巨響，輕鬆獲得「世界最響亮人類」的寶座。

綜合報道，Joseph平日除了清潔冷氣，自2017年起也擔任首都坎培拉的官方榮譽宣報官，他以122.4分貝打破北愛爾蘭女教師Annalisa Flanagan，在1994年大喊「安靜」(QUIET)所創下的121.7分貝舊紀錄。物理數據顯示，122.4分貝已達近距離救護車警笛、鏈鋸運作，或客機起飛的噪音範圍，足以造成耳膜劇烈震動。他23日受訪時透露，當天他嘗試了多個字彙，在專業聲學工程師與證人見證下，一共喊了7次才完成「現在」這個字的最響亮紀錄，他的嗓子亦因此當場沙啞、壞了整整兩天。坦言這項紀錄「根本無法事先練習」。