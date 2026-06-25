世界盃｜賓士貓預測勝負21場全中爆紅　明早日本對瑞典佢點揀？(有片)

2026世界盃小組賽持續進行，球迷除了為支持隊伍送上熱血應援，亦注各式各樣的「賽前預測」。一隻來自愛爾蘭的賓士貓「Billy」，使用牠的Q彈肉球，以連續估中21場爆紅，甚至被不少人封為「章魚哥接班人」。

綜合報道，預言貓Billy出生於2024年8月，3個月大時被飼主Linka Lin與Mark Kelly從愛爾蘭慈善機構收養。Linka表示，Billy利非常善於透過聲音和肢體語言表達想法，夫妻倆也時常和比利玩「2選1」小遊戲，例如飯或麵、PS5抑或Switch、TikTok或YouTube等，但從未讓比利進行「預測」，直到她近期參加活動後帶著許多小旗子回家，發現Billy似乎對旗子很感興趣，加上恰逢世界盃開鑼，於是嘗試讓Billy進行趣味預測。