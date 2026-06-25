世界盃｜賓士貓預測勝負21場全中爆紅　明早日本對瑞典佢點揀？(有片)

2026世界盃小組賽持續進行，球迷除了為支持隊伍送上熱血應援，亦注各式各樣的「賽前預測」。一隻來自愛爾蘭的賓士貓「Billy」，使用牠的Q彈肉球，以連續估中21場爆紅，甚至被不少人封為「章魚哥接班人」。
綜合報道，預言貓Billy出生於2024年8月，3個月大時被飼主Linka Lin與Mark Kelly從愛爾蘭慈善機構收養。Linka表示，Billy利非常善於透過聲音和肢體語言表達想法，夫妻倆也時常和比利玩「2選1」小遊戲，例如飯或麵、PS5抑或Switch、TikTok或YouTube等，但從未讓比利進行「預測」，直到她近期參加活動後帶著許多小旗子回家，發現Billy似乎對旗子很感興趣，加上恰逢世界盃開鑼，於是嘗試讓Billy進行趣味預測。
最新賽前預測出爐
世足賽事已進行過半，Linka並非每一場都讓Billy預測，不過Billy早前連續21場估中，戰績非常彪炳，隨著比利不斷命中場次持續增加，吸引超過百萬網友與球迷關注，期待這位貓皇大人的「肉球開示」能為支持隊伍帶來好運，連Linka亦承認，隨著賽事增加，壓力亦有所增加。果然，Billy在剛過去預測的第22場、南韓對南非的賽事猜錯，但仍無損牠自信的「眼光」。至於Billy最新一個賽前預測是本港時間明日早上7時開踢的日本對瑞典，網上影片顯示，Billy僅用幾秒，瀟灑一個轉身，就將小小肉球點選了日本，大家且細心等待結果。
對於這位本屆世足「最萌預言家」，各國球迷與網民紛紛笑說：「見證新傳奇誕生」、「你最好不要猜對！」、「看來章魚哥轉世成為貓咪比利了」、「Billy幫我贏了100美元！謝謝Billy！」、「雖然我支持的隊伍輸了，但我原諒你，因為你真的太可愛了」、「貓咪是有靈性的，被牠用爪子跟肉球祝福的隊伍就能贏」，當然，還有更多網民根本在乎Billy是否猜中，只在乎牠可愛的模樣。