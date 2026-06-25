國際分析｜施紀賢辭職 首相如走馬燈 英國困局有無得救？

英國首相施紀賢22日宣布將辭去執政黨工黨黨魁職務，並將在繼任者產生後卸任。前大曼徹斯特市長貝安德(Andy Burnham)早前在議會補選中勝出，是施紀賢辭職的直接原因，而在沒有競爭對手下，預計貝安德將接受首相。無論誰入主唐寧街，都將面對經濟增長乏力、社會分化加劇等一系列挑戰，近年英國首相更替如走馬燈，根源在於歷屆政府未能有效應對長期積累的經濟和社會問題。 政策轉向損工黨穩健形象 2024年7月，施紀賢帶領工黨在下議院選舉勝出，結束保守黨連續14年執政。施紀賢當時以「改變」為競選口號，承諾推動經濟增長、改善公共服務、控制非法移民，但不到兩年便在黨內失去支持。施紀賢上任後，曾試圖在嚴制公共開支及回應民生訴求之間取得平衡，卻不斷陷入爭議。例如其限制長者冬季取暖補貼、推動殘障福利改革等措施，引起工黨議員及工會反對；政府之後調整讓步，又被批評缺乏明確方向。《金融時報》指，接連出現的政策轉向及黨內混亂，損害工黨標榜的穩健執政形象。

愛潑斯坦爭議削弱公信力 此外，施紀賢任命與已故美國富商愛潑斯坦交往密切的曼德爾森為英國駐美大使，進一步削弱其公信力。今年2月，英警對曼德爾森啟動刑事調查。《衛報》認為，施紀賢的政治判斷力因這醜聞而受到質疑。其後，首相府高官接連辭職，施紀賢塑造的審慎用人以及良好治理形象也受到衝擊。 貝安德贏下議院補選成導火線 工黨今年5月在地方選舉中受重挫，黨內要求施紀賢下台呼聲高漲，但當時並無有力競爭者挑戰其黨魁地位。直至本月19日，時任大曼徹斯特市長的貝安德贏得馬克菲爾德選區下議院議員補選，重返下議院，從而具備參與工黨黨魁競爭、進而角逐首相職位的條件，被視為是令施紀賢辭職的直接因素。上月公布的民調顯示，47%受訪工黨黨員視貝安德為黨魁首選。

貝安德主張結束「涓滴經濟學」 貝安德曾在前首相白高敦政府擔任文化大臣和衛生大臣，兩度競選工黨黨魁，並自2017年起擔任大曼徹斯特市長。他主張經濟、移民、教育及產業政策改革，結束「涓滴經濟學」Trickle-down Economics、主張給富人和企業減稅，財富便會自動向下滲透，最終讓全民受惠)的政治經濟理念模式，推動英格蘭北部再工業化。但經濟轉型所需的鉅額資金從何而來，尚未可知。

根據英國議會制度，執政黨換黨魁不會觸發國會選舉，故目前坐擁下議員多數議席的工黨，新黨魁將接任首相。由於工黨在2024年大選勝出執政，下屆下議院最遲須在29年8月15日舉行。貝安德若接任首相，將是英國脫歐後10年內第7位首相。 歷屆政府未解經濟社會問題 首相走馬燈式輪換表面是因為脫歐紛爭、黨派博弈、政壇醜聞和政策失敗，根本原因則是歷屆政府未能有效解決長期積累的經濟及社會問題。英國國家統計局數據顯示，4月英國國內生產總值環比萎縮0.1%，是25年8月以來首次出現月度萎縮。鑑於經濟增長乏力、公共債務高企加上財政支出空間有限，政府既難以透過大規模投資推動增長，也難以充分滿足醫療、教育、房屋及社會保障方面的需求。

英國智庫政府研究所認為，受外部危機、人口老齡化及全球經濟格局變化等因素影響，過去10年英國政府的治理難度明顯增加；首相和政府要員的頻繁更替，又進一步削弱政策連續性以及政府執政能力，形成惡性循環。 極右翼改革黨在英格蘭擴張 英國政治格局近年也在發生變化，工黨及保守黨兩大傳統政黨主導政壇的「兩黨政治」體系受到衝擊，極右翼改革黨在英格蘭擴張，民族主義政黨則在蘇格蘭和威爾斯興起。在上述的地方選舉中，工黨遭受重挫，在英格蘭地區僅獲選舉約5,000個席次中的1,000餘個；保守黨也損失慘重。反觀改革黨獲空前突破，拿下逾1,400個地方議席，其在英格蘭北部和中部影響力上升，直接威脅工黨的傳統票倉。不過，貝安德在馬克菲爾德選區補選大勝，使其支持者相信他是阻止改革黨繼續擴張的最佳人選。

選民不滿未能控制非法移民 選票流向改革黨等黨派的背後有多重原因。不少選民認為工黨和保守黨政策雷同、醜聞纏身，且對政治現實反應遲鈍；亦有原本以工人階級為主的工黨支持者，因生活成本高等因素心生不滿，轉而投票給改革黨。移民政策也是選民投票時考慮的重要因素。工黨及保守黨在執政期間都未能滿足選民對控制非法移民的期待，改革黨則以激進立場拉攏選民。 儘管有分析認為不宜簡單地把地方選舉，跟大選結果畫上等號，但英國兩大傳統政黨在地方選舉中遭遇重挫，進一步印證了自2024年歐洲議會選舉以來歐洲政治極端化與「碎片化」的趨勢，也是歐洲大國主流政黨集體陷入治理困境的縮影。究其原因一是經濟低迷耗盡民眾耐心、二是主流政黨在移民、安全等議題上的應對不力。不論是工黨還是保守黨，英國的執政黨在內部分歧擴大、權力鬥爭加劇時，往往透過更換首相來維持執政，但事實證明，這種應對方法，並不足以解決英國的深層次問題。