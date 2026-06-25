摩根大通女主管當街偷「垃圾桶」被拍下 慘丟飯碗(有片)

美國籃球隊紐約人(Knicks)在NBA封王舉行勝利巡遊，爆出投行高層當街偷了為巡遊而設的「限量版」垃圾桶作紀念品，並被拍下來，結果該高層為了個垃圾桶失去高薪厚職。

抬走垃圾桶搭地鐵

片段見到一名女子穿著紐約人球衣和戴著橙色帽子，拿起印有紐約人橙藍色的限量版垃圾桶，將裡面垃圾倒在街上，然後將其抬走。另一段影片則拍到她帶著垃圾桶乘搭地鐵，十分張揚。《紐約郵報》稱，該女子為40歲、任職摩根大通的Angie Báez。根據LinkedIn資料，她一年多前晉升為信用卡與數碼商務部門的社群及產業合作執行總監。知情人士透露，片段於網上瘋傳後，摩根大通就事件展開調查。該公司一名發言人稱，「這名僱員已不再受聘」。消息指Báez當天是以私人身分參加紐約人封王巡遊。紐約市環境清潔局表示，「把垃圾倒在街上並竊取公共財物，不僅違法，也不是紐約人應有的行為，更何況還是在鏡頭前犯案，實在相當愚蠢。」因無人報案，警方並未有立案作刑事調查。