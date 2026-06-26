委內瑞拉地震｜增至235死1520傷　2名中國人遇難(有片)

委內瑞拉周三(24日)接連遭受7.2級前震與7.5級主震後，至今已錄得逾130次強烈餘震，遇難人數上升至235人，超過1,520人受傷，仍有約200人被困。中國駐委內瑞拉大使館表示，至少2名中國公民在地震中遇難。美國地質勘探局的模型估計，地震死亡人數可能達數千人，甚至超過1萬人。委內瑞拉反對派設立的統計網站顯示，可能有逾4.1萬人失蹤。

今次地震被專家定性為委內瑞拉過去100年來最強烈的大地震，震源深度分別僅得20公里及10公里，由於震央極度接近人口密度極高的加拉加斯城區，淺層地震釋放出的巨大能量在「雙地震」的密集交叉衝擊下，產生了疊加連鎖效應，導致大量建築物結構瞬間崩潰，加劇了整體的破壞程度，網上流傳重災區拉瓜伊拉州災後影片，顯示當地大批建築物倒塌，狀況滿目瘡痍。到了周四，隨著黃金搜救時間進入最後倒數，大批救援人員、專業人士以及民間義工爭分奪秒在各區搜救。不少災民急於在廢墟中尋找被困的親人，但當地缺乏大型機器，不少搜救人員都徒手挖掘。有災民指，缺乏糧食和藥物，希望救援物資盡快送到。