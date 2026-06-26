伊朗局勢｜長榮貨船在霍爾木茲海峽遇襲　美國指伊朗開火

一艘通過霍爾木茲海峽的貨船周四(25日)在阿曼附近水域遇襲。聯合國機構國際海事組織(IMO)因此暫停針對滯留該海峽船隻的撤離計畫。英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)指，貨船在阿曼港口被一枚不明飛行物擊中，造成船橋右舷甲板受損，事件中無人傷亡，亦沒有對海洋環境造成影響。

外電引述消息報道，遇襲貨船懸掛新加坡國旗，是長榮海運旗下的「長麗輪」(Ever Lovely)。船舶追蹤平台顯示，貨船早前在伊拉克載貨後，啟程前往新加坡，但遇上美伊戰事，已被困波斯灣逾100日。外電引述美國官員指，伊朗向涉事貨船開火，亦有安全消息指，貨船可能遇到無人機襲擊。為美國與伊朗上周簽署的初步和平協議後續動向留下變數。