伊朗局勢｜長榮貨船在霍爾木茲海峽遇襲　美國指伊朗開火

一艘通過霍爾木茲海峽的貨船周四(25日)在阿曼附近水域遇襲。聯合國機構國際海事組織(IMO)因此暫停針對滯留該海峽船隻的撤離計畫。英國海上貿易行動辦公室(UKMTO)指，貨船在阿曼港口被一枚不明飛行物擊中，造成船橋右舷甲板受損，事件中無人傷亡，亦沒有對海洋環境造成影響。
外電引述消息報道，遇襲貨船懸掛新加坡國旗，是長榮海運旗下的「長麗輪」(Ever Lovely)。船舶追蹤平台顯示，貨船早前在伊拉克載貨後，啟程前往新加坡，但遇上美伊戰事，已被困波斯灣逾100日。外電引述美國官員指，伊朗向涉事貨船開火，亦有安全消息指，貨船可能遇到無人機襲擊。為美國與伊朗上周簽署的初步和平協議後續動向留下變數。
長榮海運：已平安駛離霍爾木茲海峽
長榮海運表示，長榮海運新加坡公司所屬「長麗輪」依照UKMTO建議航路，在通過荷姆茲海峽期間，航經阿曼 Khawr Naiwah 東南方3.6海浬處，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。經船員初步檢查，發現屋檐處和駕駛室窗戶受損，人船貨均安，主機航儀一切正常，無適航性的問題，該艘船已平安駛離霍爾木茲海峽。
有報道指，「長麗輪」當時正駛向荷莫茲海峽口，與另外3艘船舶一同嘗試通過海峽。據船舶追蹤平台Marine Traffic資料，該船在伊拉克烏姆蓋斯爾裝載貨物後啟程前往新加坡，航速最快，位於船隊最前方。
伊朗革命衛隊海軍發表聲明指，只有按照伊朗指定路線航行的船隻，才能安全通過霍爾木茲海峽；伊朗將對違規船隻採取行動。國際海事組織決定，暫停疏散滯留霍爾木茲海峽的船隻，以進一步確認相關安全保障措施是否仍然有效。