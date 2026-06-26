俄羅斯流亡記者「誤食毒菇」身亡 18年前曾揭普京緋聞

曾因披露俄羅斯總統普京與前奧運體操冠軍卡巴耶娃戀情緋聞、而引發轟動的俄羅斯流亡記者Grigory Nekhoroshev，近日在拉脫維亞去世，終年69歲，當地媒體披露，其死因為「誤食有毒野菇」。

根據拉脫維亞新聞網站《Delfi》報道，Nekhoroshev6月19日在首都里加（Riga）去世。他自2014年離開俄羅斯後，在當地以政治難民身分生活長達11年。報道指出，Nekhoroshev生前曾在住所附近採集野菇，疑似誤將有毒的「假蜜環菌」（False Honey Mushrooms）當作可食用品種，最終導致中毒身亡。這項說法獲得兩名與他關係密切人士證實。