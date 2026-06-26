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國際
出版：2026-Jun-26 14:15
更新：2026-Jun-26 14:15

韓女團成員澀谷拍片疑遇「撞人族」　畫面曝光惹粉絲震怒(有片)

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韓女團成員澀谷拍片疑遇「撞人族」，畫面曝光惹粉絲震怒。(YT)

韓女團成員澀谷拍片疑遇「撞人族」，畫面曝光惹粉絲震怒。(YT)

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韓國五人女子團體「RESCENE」日前於東京澀谷著名十字路口拍攝網路內容，驚傳險遭陌生男子惡意衝撞，相關側拍影片在社群媒體廣傳，再度掀起社會大眾對日本都市「撞人族」現象的關注。

根據YouTube頻道「Pandanim」於本月19日公開的影片顯示，RESCENE成員Woni與Minami當天身著辣妹服飾，在澀谷行人專用交叉道進行舞蹈挑戰。在順利完工並步行返回行人路的過程中，一名穿著白色襯衫的男子突然改變行進方向，蓄意朝Minami的肩膀方向撞去，幸Minami及時側身閃避未釀成正面衝突。畫面曝光後，大批網民與粉絲強烈懷疑該男子是有預謀的惡意挑釁。

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Woni與Minami當天身著辣妹服飾，在澀谷行人專用交叉道進行舞蹈挑戰。(YT) 她們步行返回行人路的過程中，一名穿著白色襯衫的男子懷疑改變了原本前進的方向。(YT) 男子似乎蓄意朝Minami的肩膀方向撞去。(YT) 男子似乎蓄意朝Minami的肩膀方向撞去。(YT) 幸Minami及時側身閃避未釀成正面衝突。(YT) 幸Minami及時側身閃避未釀成正面衝突。(YT)

外界呼籲執法當局加強應對此類街頭騷擾行為

「故意碰撞」(Buttari)滋事者多選擇在人潮擁擠的車站或鬧區，刻意以肢體撞擊迎面而來的路人，成為日本都會區近年的一大治安隱憂。曾經有報道指出，這類滋事者通常會鎖定婦女、幼童或看似無法反抗的弱勢個體為目標。就在今年2月，有一名台灣女遊客在行經同一地點時，遭陌生路人大力碰撞，引起外地網民譁然及批評。今次偶像藝人差點在公眾場合受害，亦令外界呼籲執法當局加強應對此類街頭騷擾行為。

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