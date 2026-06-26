委內瑞拉地震｜貓狗獲救感人畫面瘋傳 設臨時收容中心協助受災動物

委內瑞拉連兩次7級以上地震重創當地，據最新統計，目前已至少235死、1520傷。搜救的過程中，救援人員也救出不少動物，當地的動物福利組織也設立了臨時收容中心，幫助在震災中與主人分離的毛孩們。

據國際監測機構稱，委內瑞拉此次地震震級最高達7.5級，對委內瑞拉多個地區造成了嚴重破壞，南美洲北部大部分地區都有震感。一名當地居民表示，「這是我一生中經歷過的最強烈的地震，我以為整棟樓都要倒塌在我身上了。」

家貓平安 與主人團聚