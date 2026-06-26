委內瑞拉地震｜貓狗獲救感人畫面瘋傳 設臨時收容中心協助受災動物

委內瑞拉連兩次7級以上地震重創當地，據最新統計，目前已至少235死、1520傷。搜救的過程中，救援人員也救出不少動物，當地的動物福利組織也設立了臨時收容中心，幫助在震災中與主人分離的毛孩們。
據國際監測機構稱，委內瑞拉此次地震震級最高達7.5級，對委內瑞拉多個地區造成了嚴重破壞，南美洲北部大部分地區都有震感。一名當地居民表示，「這是我一生中經歷過的最強烈的地震，我以為整棟樓都要倒塌在我身上了。」
家貓平安 與主人團聚
許多人在地震後未能救出自己的寵物感到哀痛，但也有一些動物獲救的孚消息傳出。一名老人從半倒的大樓中救出兩隻狗狗，影片在網路上瘋傳。另外，搜救隊在倒塌的瓦礫堆中挖出一隻幾乎被活埋的狗，過程令人動容。另一組搜救隊也救出一隻家貓，讓牠平安與主人團聚。
地震發生後，當地動物福利組織也立即展開了緊急救援行動。他們設立了臨時收容中心，為受災動物提供食物、清潔飲用水、醫療用品和急救。義工們也在幫助寵物主人和救援人員，援助及協調支援。
目前委內瑞拉各地重災區的搜救仍在進行中，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，來自多明尼加共和國的首批救援人員即將抵達，預計未來幾個小時內，來自其他國家的更多救援人員也將抵達馳援。
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🇻🇪🐶 En medio de la tragedia que vive Venezuela, equipos de rescate están también salvando a animales que quedaron atrapados entre los escombros tras el terremoto. pic.twitter.com/9gK4a4Kkcg— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026