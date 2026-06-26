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國際
出版：2026-Jun-26 13:24
更新：2026-Jun-26 13:24

委內瑞拉地震｜貓狗獲救感人畫面瘋傳 設臨時收容中心協助受災動物

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委內瑞拉地震｜貓狗獲救感人畫面瘋傳 設臨時收容中心協助受災動物

委內瑞拉地震｜貓狗獲救感人畫面瘋傳 設臨時收容中心協助受災動物

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委內瑞拉連兩次7級以上地震重創當地，據最新統計，目前已至少235死、1520傷。搜救的過程中，救援人員也救出不少動物，當地的動物福利組織也設立了臨時收容中心，幫助在震災中與主人分離的毛孩們。

據國際監測機構稱，委內瑞拉此次地震震級最高達7.5級，對委內瑞拉多個地區造成了嚴重破壞，南美洲北部大部分地區都有震感。一名當地居民表示，「這是我一生中經歷過的最強烈的地震，我以為整棟樓都要倒塌在我身上了。」

家貓平安 與主人團聚

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許多人在地震後未能救出自己的寵物感到哀痛，但也有一些動物獲救的孚消息傳出。一名老人從半倒的大樓中救出兩隻狗狗，影片在網路上瘋傳。另外，搜救隊在倒塌的瓦礫堆中挖出一隻幾乎被活埋的狗，過程令人動容。另一組搜救隊也救出一隻家貓，讓牠平安與主人團聚。

委內瑞拉地震｜救援人員救出狗隻 委內瑞拉地震｜救援人員救出貓貓 委內瑞拉首都卡拉卡斯救援人員，24日在廢墟中搜尋生還者。（圖／美聯社） 委內瑞拉首都卡拉卡斯救援人員抬著一名受傷男子。（圖／美聯社） 24日強震後，委內瑞拉首都卡拉卡斯建築物當場倒塌。（圖／路透社） 委內瑞拉首都卡拉卡斯一棟建築物，24日震後嚴重受損。（圖／路透社） 委內瑞拉25日遭兩起強烈地震接連侵襲，造成大規模建築倒塌與基礎設施受損。（圖／路透） 委內瑞拉西蒙玻利瓦機場天花板掉落瞬間。（圖／路透社） 委內瑞拉地震死亡人數攀升，1520傷，2名中國人遇難。(AP)

地震發生後，當地動物福利組織也立即展開了緊急救援行動。他們設立了臨時收容中心，為受災動物提供食物、清潔飲用水、醫療用品和急救。義工們也在幫助寵物主人和救援人員，援助及協調支援。

目前委內瑞拉各地重災區的搜救仍在進行中，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，來自多明尼加共和國的首批救援人員即將抵達，預計未來幾個小時內，來自其他國家的更多救援人員也將抵達馳援。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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