美國最高法院判勝訴　特朗普政府可再收緊邊境庇護限制

美國聯邦最高法院25日以6比3裁定，支持總統特朗普政府實施更嚴格的邊境庇護政策，允許邊境執法人員拒絕尚未踏上美國領土的尋求庇護者入境。這項裁決推翻下級法院判決，被視為特朗普第二任期推動強硬移民政策的重要司法勝利。
最高法院多數意見由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫。他指出，外國人若仍停留在墨西哥境內，即使已抵達邊境口岸，也不能視為已「抵達美國」，只有實際跨越邊界進入美國領土後，才享有依據美國法律申請庇護的權利。
被稱為「流量管制」
法院認為，聯邦政府有權在邊境口岸處理能力不足時，限制每日受理庇護案件數量，並將尚未入境者暫時留在墨西哥等待，而非必須立即接受所有人的庇護申請。這項被稱為「流量管制（metering）」的措施，最早於奧巴馬政府時期開始採用，並在特朗普第一任期大幅擴大實施，拜登政府上任後則予以終止。此次裁決，也為特朗普政府重新恢復這項政策掃除法律障礙。
代表移民提告的非營利法律服務組織「Al Otro Lado」主張，美國移民法規定，只要外國人抵達美國邊境口岸，就應允許提出庇護申請，不應因行政作業量能不足而遭拒絕。然而，最高法院並未採納這項主張。
三位自由派大法官持反對意見，其中大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）批評，多數意見對法律條文作出過於狹隘的解釋，恐削弱美國長年建立的庇護制度，也可能讓逃離迫害的難民暴露於更高風險之中。
作出過於狹隘的解釋
美國國土安全部則對判決表示歡迎，認為法院再次確認，美國移民法適用的前提，是申請人必須實際身處美國境內，而非僅停留在邊境之外。
分析指出，此次判決將賦予特朗普政府更大的法律依據，重新實施嚴格邊境管控措施，未來美墨邊境的庇護申請程序預料將更加受限，也勢必再次引發移民政策與人道救援之間的激烈爭論。
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