美國最高法院判勝訴　特朗普政府可再收緊邊境庇護限制

美國聯邦最高法院25日以6比3裁定，支持總統特朗普政府實施更嚴格的邊境庇護政策，允許邊境執法人員拒絕尚未踏上美國領土的尋求庇護者入境。這項裁決推翻下級法院判決，被視為特朗普第二任期推動強硬移民政策的重要司法勝利。

最高法院多數意見由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫。他指出，外國人若仍停留在墨西哥境內，即使已抵達邊境口岸，也不能視為已「抵達美國」，只有實際跨越邊界進入美國領土後，才享有依據美國法律申請庇護的權利。