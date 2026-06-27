委內瑞拉地震｜愛妻捨命救1歲女　足球員：妳永遠是英雄

委內瑞拉強震造成無數家庭破碎。效力於委內瑞拉乙組足球聯賽拉瓜伊拉海事隊（Marítimo de La Guaira）的後衛貝約（Héctor Bello），日前證實妻子安德麗亞（Andrea）在地震中，為保護年僅1歲的女兒阿拉娜（Alana），以身體護住孩子，最終自己不幸罹難，而女兒則奇蹟生還。 根據報導，地震發生時，貝約位於拉瓜伊拉州（La Guaira）的住家因劇烈搖晃倒塌。搜救人員事後在瓦礫堆中尋獲安德麗亞的遺體，而她懷中的小女兒則成功獲救，僅受到輕傷，包括眼部瘀青及手臂包紮，目前沒有生命危險。

「獨自面對這場人生戰役」 貝約隨後在Instagram發文，向亡妻深情告白。他寫道：「妳永遠都是我們最偉大的英雄。我一定會告訴女兒，妳有多愛她，也會告訴她，妳是如何用自己的生命救了她。」他也坦言，失去妻子讓自己心如刀割：「唯一無法原諒妳的，就是妳留下我一個人，獨自面對這場人生戰役。」 在另一篇帖文中，貝約對女兒喊話，希望她能陪伴自己走出傷痛。他表示：「爸爸現在沒有以前那樣堅強，也笑不出來，但我答應妳，我一定會振作起來，讓妳成為世界上最快樂的小女孩。從今以後，就剩下妳、我，還有在天堂守護我們的媽媽。」字字句句流露喪妻之痛，感動無數網友。

重創當地體壇 這場委內瑞拉百年來最嚴重的地震災害，也重創當地體壇。除了貝約一家遭逢巨變外，委內瑞拉足球界也證實另有球員在災難中罹難，足球界紛紛發文哀悼，向所有罹難者及受災家庭致意。 委內瑞拉於6月24日接連發生7.2級及7.5級的雙強震，造成大規模建築倒塌與基礎設施毀損，死亡人數仍持續攀升，搜救行動也仍在進行中。這場天災不僅奪走無數生命，也留下許多令人鼻酸的人間故事。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章