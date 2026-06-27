福士汽車傳擬裁員10萬人　關閉4座德國工廠削減支出

報道指出，福士正考慮關閉位於德國漢諾威（Hanover）、茨維考（Zwickau）、埃姆登（Emden），以及奧迪（Audi）內卡蘇姆（Neckarsulm）工廠等4處生產基地，受影響員工超過4.5萬人。此外，公司也計劃在未來5年削減約15%的資本支出，將投資規模縮減至約1,300億歐元（約1.16億美元），以改善財務狀況。

根據德國《Manager Magazin》報道，福士總裁布魯姆（Oliver Blume）已向公司高層說明改革計劃，相關方案預計於7月9日提交董事會討論。若獲得批准，將成為全球汽車產業歷來規模最大的企業重整之一。

福士近年面臨多重挑戰，包括中國本土電動車品牌快速崛起、美國提高進口汽車關稅，以及歐洲汽車需求疲弱，使公司獲利承受沉重壓力。尤其在中國市場，福士市佔率持續下滑，電動車業務也遭到當地品牌激烈競爭，迫使公司加快轉型腳步。

面臨激烈協商與政治阻力

不過，福士對相關報道並未證實。公司發言人表示，涉及機密討論內容不予評論，目前所有改革方案仍在研議階段，尚須經公司決策機構審議。福士也坦言，現有商業模式已無法完全因應市場環境變化，整個汽車產業正處於重大轉型期，因此必須重新調整組織與營運策略。

消息曝光後，工會與德國下薩克森邦政府已表態將強烈反對大規模裁員與關廠計劃。下薩克森邦是福士第二大股東，在公司重大決策上握有重要影響力，預料未來改革方案仍將面臨激烈協商與政治阻力。