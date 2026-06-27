委內瑞拉地震｜920死5萬人失聯　居民被迫自組搜救隊

委內瑞拉北部日前接連發生兩次黎克特制7級以上強震，造成沿海地區與首都卡拉卡斯（Caracas）嚴重災情。在官方救援能量有限的情況下，大批民眾只能拿鏟子、鐵鎚等簡單工具，自行挖掘倒塌建築，希望尋找受困或失聯的親友，災區瀰漫焦急與悲痛氣氛。
根據最新統計，這場強震已造成至少920人死亡、數千人受傷，另有超過5萬人失聯，仍有數百人受困瓦礫堆中等待救援。由於黃金救援72小時即將過去，外界憂心死亡人數恐持續攀升。
批評政府救援速度過慢
重災區位於拉瓜伊拉州（La Guaira），當地許多住宅、公寓及公共設施倒塌，街道滿布殘垣斷壁。由於大型機具不足，不少居民只能徒手搬運水泥塊，或利用鐵鏟、十字鎬搜尋受困者。有家屬表示，即使知道希望渺茫，也不願放棄任何找到親人的機會。
不少災民批評政府救援速度過慢，搜救人員和重型設備遲遲未能抵達部分重災區，迫使居民自組搜救隊展開行動。一些地方甚至因缺乏警力與物資管理，出現混亂與零星搶掠事件，加劇災區困境。
國際搜救隊陸續抵達
目前已有來自美國、墨西哥、哥倫比亞及其他國家的國際搜救隊陸續抵達，攜帶搜救犬、無人機、生命探測器及熱顯像設備投入救援，聯合國及多個國際人道組織也正協調救災物資運送，希望加快搜救進度並協助災民安置。
專家指出，這兩宗7.2級與7.5級的強震，是委內瑞拉百餘年來最嚴重的地震災害之一，造成大規模建築倒塌及基礎設施受損。隨着餘震持續發生，加上部分地區仍與外界通訊中斷，完整災情仍有待進一步統計，預料傷亡字仍可能持續增加。
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