委內瑞拉地震｜920死5萬人失聯　居民被迫自組搜救隊

委內瑞拉北部日前接連發生兩次黎克特制7級以上強震，造成沿海地區與首都卡拉卡斯（Caracas）嚴重災情。在官方救援能量有限的情況下，大批民眾只能拿鏟子、鐵鎚等簡單工具，自行挖掘倒塌建築，希望尋找受困或失聯的親友，災區瀰漫焦急與悲痛氣氛。

根據最新統計，這場強震已造成至少920人死亡、數千人受傷，另有超過5萬人失聯，仍有數百人受困瓦礫堆中等待救援。由於黃金救援72小時即將過去，外界憂心死亡人數恐持續攀升。

批評政府救援速度過慢