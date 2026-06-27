特朗普登美國250周年限量護照　寫有「歡迎但請守規矩」

根據美國國務院規劃，這款「美國250周年紀念護照」（America 250 Commemorative Passport）是為慶祝美國建國250周年而推出的限量版本，預計自2026年7月6日起，在華盛頓特區護照中心（Washington Passport Agency）限量發放。新版護照維持與現行護照相同的安全防偽功能，但封面、封底及內頁加入紀念性設計，數量有限，並非所有申請人都能取得。

美國即將迎來建國250周年，總統特朗普近日在Truth Social公開一款限量版美國護照設計示意圖。新版護照內頁印有特朗普肖像、1776年《獨立宣言》文字，以及美國建國歷史相關圖像，引發外界熱烈討論，也掀起政治與法律層面的爭議。

背景為《獨立宣言》部分內容

特朗普此次公布的示意圖中，可見護照內頁印有他的官方肖像，背景為《獨立宣言》部分內容，下方則有其簽名字樣；另一頁則採用美國畫家John Trumbull描繪《獨立宣言簽署》的歷史名畫。特朗普並在帖文中寫道：「美國的新護照，上面寫着『歡迎但請守規矩（Welcome, but be good!）』。」

不過，這張由特朗普公開的圖片是否為最終官方版本，目前仍未獲白宮及國務院證實。美國有線電視新聞網（CNN）報道指出，白宮已將相關問題轉交國務院回應，而國務院尚未確認特朗普所公布的設計是否就是正式發行版本。