馬斯克兒子學普通話　學者揭2大原因

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前在社交平台發文透露「我的兒子正在學習普通話。」這則貼文隨即引發各界關注。事實上，全球頂尖富豪與權貴政要的下一代，近年正悄悄掀起一股學習中文的熱潮。

根據《澳大利亞廣播公司》報導，除了馬斯克之外，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以及Meta執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）的孩子都在學習中文。不只是科技巨頭，美國總統特朗普（Donald Trump）的孫輩、英國王室的喬治王子，在小學階段也都接觸過中文課程。

倫敦國王學院的布朗教授分析指出，中國身為全球第二大經濟體，富豪與當權者讓下一代學中文，背後有著極為明確的商業經商與外交公關動機。