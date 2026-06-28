塞爾維亞總統武契奇數周內辭職 或轉任總理繼續掌權

在持續18個月的反政府示威壓力下，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）6月27日宣布，將於「數周內」辭去總統職務，並提前舉行總統與國會大選，但外媒分析指，他可能轉任總理，繼續掌握實權。

提前舉行總統與國會大選

《路透社》報道，武契奇在首都貝爾格勒（Belgrade）舉行的親政府集會上表示，「我只會再當幾個星期的總統，之後我就會辭職。」他同時強調，將協助執政的塞爾維亞前進黨（SNS）贏得總統及國會選舉，並提議以「團結塞爾維亞（United Serbia）」作為選舉名單名稱。