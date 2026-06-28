塞爾維亞總統武契奇數周內辭職 或轉任總理繼續掌權

在持續18個月的反政府示威壓力下，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）6月27日宣布，將於「數周內」辭去總統職務，並提前舉行總統與國會大選，但外媒分析指，他可能轉任總理，繼續掌握實權。
提前舉行總統與國會大選
《路透社》報道，武契奇在首都貝爾格勒（Belgrade）舉行的親政府集會上表示，「我只會再當幾個星期的總統，之後我就會辭職。」他同時強調，將協助執政的塞爾維亞前進黨（SNS）贏得總統及國會選舉，並提議以「團結塞爾維亞（United Serbia）」作為選舉名單名稱。
爆發近20年來最大規模示威潮
目前塞爾維亞正爆發近20年來最大規模示威潮，抗議源於2024年11月北部城市諾維薩德（Novi Sad）火車站出現倒塌意外，造成16人死亡。學生、反對派及公民團體指控事件反映政府公共工程管理失能及長期貪腐問題，因此持續要求政府下台並提前改選。
儘管武契奇宣布辭職，但並未說明具體辭職日期，也未公布何時解散國會，而解散國會是提前舉行國會選舉的必要程序。不少政治分析人士認為，武契奇此舉更像是重新布局，而非退出政治舞台，報道引述華沙政治分析師Radivoje Grujic指出，「這絕對不是武契奇的終點。他早已有計劃，這絕不代表他將退出政壇，正好相反。」
由於塞爾維亞總統職權一般被視為禮儀上的國家元首，而總理掌握政府行政權，加上武契奇過去曾擔任總理，因此外界預料，他可能安排親信接任總統，再度擔任總理，延續其長達12年的執政影響力。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章