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國際
出版：2026-Jun-28 14:30
更新：2026-Jun-28 14:30

委內瑞拉地震｜八旬婦被困60小時奇蹟獲救 死亡人數超過1400

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委內瑞拉地震｜八旬婦被困60小時奇蹟獲救 死亡人數超過1400

委內瑞拉地震｜八旬婦被困60小時奇蹟獲救 死亡人數超過1400

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委內瑞拉接連發生規模7.2級及7.5級強震，傷亡慘重，截至目前已有超過1430人死亡。救援人員則與時間賽跑，不斷從瓦礫堆下救出被困人士，包括9個月大嬰兒、15歲少女、11歲男童，當中被困超過60小時的80歲老婦奇蹟獲救。

黃金救援時間內頻傳好消息

目前共有來自約20個國家、超過2000名救援人員，陸續抵達災區投入搜救。其中美國維珍尼亞州Fairfax County搜救隊與當地消防人員，從倒塌建築中救出一名母親及她9個月大的孩子，搜救隊表示，母子兩人均僅受輕傷。

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委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP） 委內瑞拉地震，最少1430人死亡。（AP）

薩爾瓦多搜救隊救出15歲少女及其愛犬

在重災區拉瓜伊拉州（La Guaira）卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar），來自薩爾瓦多的搜救隊突破多道牆，救出被困瓦礫中的15歲少女Camila Sofía Medina Rivas及她的愛犬Chanel。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）公開救援畫面，可見少女戴著氧氣面罩躺在擔架上，仍揮手向現場群眾致意，搜救員不斷鼓勵她，「我們會盡一切努力救妳，希望妳保持體力，盡可能發出聲音協助我們。」另一方面，哥倫比亞USAR COL-1搜救隊歷經超過6小時搶救，成功救出11歲男童Moisés。

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另一項令人振奮的消息來自災區普拉亞格蘭德（Playa Grande），厄瓜多爾基多消防隊與薩爾瓦多搜救隊合作，成功救出受困超過60小時的80歲婦人Marlene，搜救員不停安撫她：「我們是從厄瓜多爾來的，請保持冷靜，我們就在妳身邊。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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