委內瑞拉地震｜八旬婦被困60小時奇蹟獲救 死亡人數超過1400

委內瑞拉接連發生規模7.2級及7.5級強震，傷亡慘重，截至目前已有超過1430人死亡。救援人員則與時間賽跑，不斷從瓦礫堆下救出被困人士，包括9個月大嬰兒、15歲少女、11歲男童，當中被困超過60小時的80歲老婦奇蹟獲救。
黃金救援時間內頻傳好消息
目前共有來自約20個國家、超過2000名救援人員，陸續抵達災區投入搜救。其中美國維珍尼亞州Fairfax County搜救隊與當地消防人員，從倒塌建築中救出一名母親及她9個月大的孩子，搜救隊表示，母子兩人均僅受輕傷。
薩爾瓦多搜救隊救出15歲少女及其愛犬
在重災區拉瓜伊拉州（La Guaira）卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar），來自薩爾瓦多的搜救隊突破多道牆，救出被困瓦礫中的15歲少女Camila Sofía Medina Rivas及她的愛犬Chanel。
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）公開救援畫面，可見少女戴著氧氣面罩躺在擔架上，仍揮手向現場群眾致意，搜救員不斷鼓勵她，「我們會盡一切努力救妳，希望妳保持體力，盡可能發出聲音協助我們。」另一方面，哥倫比亞USAR COL-1搜救隊歷經超過6小時搶救，成功救出11歲男童Moisés。
Hemos rescatado con vida a Marlene Angulo, de 69 años.— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026
Al salir de entre los escombros, doña Marlene nos pidió una Coca-Cola. Nuestros médicos le explicaron que, por el momento, lo más importante era hidratarla por vía intravenosa para estabilizarla.
Ahora recibe atención… pic.twitter.com/6EZl5DC4Dp
Héroes de verdad. Los @BomberosQuito rescataron con vida a Marlene, de 80 años de edad, quien permaneció atrapada bajo los escombros por más de 60 horas, en el sector de Playa Grande, #Venezuela. Los bomberos de la capital ecuatoriana siguen en las tareas de búsqueda de… pic.twitter.com/brmyBLdWO0— LaHistoria (@lahistoriaec) June 28, 2026
另一項令人振奮的消息來自災區普拉亞格蘭德（Playa Grande），厄瓜多爾基多消防隊與薩爾瓦多搜救隊合作，成功救出受困超過60小時的80歲婦人Marlene，搜救員不停安撫她：「我們是從厄瓜多爾來的，請保持冷靜，我們就在妳身邊。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Así fue el rescate de Camila Sofia Medina de 15 años, y su perrita Chanel, gracias al equipo USAR de El Salvador, bomberos y RCE y PDVSA. pic.twitter.com/XDoqhP8OSo— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) June 27, 2026