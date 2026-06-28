美國老翁被咪錶金屬底座絆倒致骨折　向市政府賠償3500萬美元（有片）

美國加州聖地牙哥一名70歲老翁，日前在人行道不慎踢到拆除咪錶後遺留的金屬底座絆倒，造成頸椎及背部骨折，他向市政府提出高達3500萬美元（約2.7億港元）天價索賠，若無法和解將進入法院審理。
綜合美國傳媒報道，這名老翁5月與妻子光顧當地一間壽司餐廳後，行經華盛頓街與阿爾巴特羅斯大道附近人行道時，疑被咪錶拆除後的殘留底座摔倒，造成頸部與背部嚴重受傷。
金屬底座長度約1至2英吋
其律師William Berman指出，根據閉路電視影片，老翁行路時並未使用手中拐杖，而他疑似不慎踢到地面突出金屬結構，隨即失去重心向前重摔，頭部撞上車輛後方，「他的腳踩到了拆除咪錶後留下的金屬底座與螺栓。這些突出物約高出地面1至2英吋，構成明顯危險。」
老翁需接受全天候照護
律師指控，市政府在拆除咪錶後未完整清除基座，導致類似危險在市區多處存在，構成公共安全威脅。畫面顯示，老翁倒地後一度動彈不得，頭部卡在路邊與車輛之間，其妻子隨即衝上前協助。律師表示，他雖已出院，但仍需接受全天候照護。
對於相關指控，聖地牙哥市府僅表示目前不便評論，報道指出，若此案未達成和解，將可能進入法院審理程序，並成為涉及公共基礎設施責任與政府賠償金額的指標性案件。
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