熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-28 15:44
更新：2026-Jun-28 15:44

美國老翁被咪錶金屬底座絆倒致骨折　向市政府賠償3500萬美元（有片）

分享：
美國老翁被咪錶金屬底座絆倒致骨折　向市政府賠償3500萬美元

美國老翁被咪錶金屬底座絆倒致骨折　向市政府賠償3500萬美元

adblk4

美國加州聖地牙哥一名70歲老翁，日前在人行道不慎踢到拆除咪錶後遺留的金屬底座絆倒，造成頸椎及背部骨折，他向市政府提出高達3500萬美元（約2.7億港元）天價索賠，若無法和解將進入法院審理。

綜合美國傳媒報道，這名老翁5月與妻子光顧當地一間壽司餐廳後，行經華盛頓街與阿爾巴特羅斯大道附近人行道時，疑被咪錶拆除後的殘留底座摔倒，造成頸部與背部嚴重受傷。

金屬底座長度約1至2英吋

其律師William Berman指出，根據閉路電視影片，老翁行路時並未使用手中拐杖，而他疑似不慎踢到地面突出金屬結構，隨即失去重心向前重摔，頭部撞上車輛後方，「他的腳踩到了拆除咪錶後留下的金屬底座與螺栓。這些突出物約高出地面1至2英吋，構成明顯危險。」

adblk5
老翁5月與妻子在當地一家壽司餐廳用餐後疑似不慎踢到地面突出金屬結構，隨即失去重心向前重摔 律師指控，市政府在拆除咪錶後未完整清除基座 涉事拆除咪錶後遺留的金屬底座 涉事拆除咪錶後遺留的金屬底座

老翁需接受全天候照護

律師指控，市政府在拆除咪錶後未完整清除基座，導致類似危險在市區多處存在，構成公共安全威脅。畫面顯示，老翁倒地後一度動彈不得，頭部卡在路邊與車輛之間，其妻子隨即衝上前協助。律師表示，他雖已出院，但仍需接受全天候照護。

對於相關指控，聖地牙哥市府僅表示目前不便評論，報道指出，若此案未達成和解，將可能進入法院審理程序，並成為涉及公共基礎設施責任與政府賠償金額的指標性案件。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務