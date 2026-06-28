歐洲熱浪｜蔓延至北歐 丹麥高溫打破逾150年紀錄 德國捷克逾40度創新高

歐洲多國周六(27日)異常酷熱，部分地區氣溫達攝氏40度以上。這股熱浪蔓延至中部、東部，甚至氣溫較低的北部，丹麥高溫1小時內兩度破紀錄，第三大城市歐登塞(Odense)周六下午錄得36.6度，但1小時後，第二大城市奧胡斯(Aarhus)北部再創紀綠衝上37度，這是丹麥自1874年有紀錄以來最高溫度。德國和捷克氣溫亦破紀錄，雙雙達40度以上。瑞士也破了6月氣溫紀錄，法國和英國日前也破了6月紀錄。受熱浪影響，瑞士冰川去年冬季累積的冰雪預料周一將完全融化，較正常情況提前3個月，是有紀錄以來第二早，僅次於2022年。這表示現在至10月，瑞士阿爾卑斯山的冰川將縮細。