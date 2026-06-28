高市早苗核心幕僚出差邀情婦酒店過夜 疑有越軌行為並洩露政府資料遭撤換

圖為被撤換的內閣官房長官秘書官茂木正。(互聯網)

60歲的茂木正是內閣官房長官木原稔的首席秘書官。日本周刊《文藝春秋》電子版報道，茂木正也是首相高市早苗擔任經濟產業副大臣時期的秘書官。茂木正在高市早苗就任首相後，罕見被擢升為官房長官秘書官。而首相、內閣官房長官及官房副長官幾乎每天都會開會討論日本政府政策等，他也會參與其中，因此被視為高市早苗身邊的核心幕僚。

日本內閣官房長官秘書官茂木正曾在公務出差期間，邀情婦到下榻酒店過夜，引發輿論熱議。高市早苗政府宣布，茂木正將調往經產省官房，日媒指出，這形同被撤換。

《文藝春秋》本月上旬爆料指，茂木正就任官房長官秘書官之前，在經產省任職時的2025年5月到9月，用公帑出差期間曾邀請情婦到下榻的酒店一起過夜，且兩人過夜時，只支付了一人份的住宿費，並疑有不當行為和洩露政府資料等。

婚外情｜兩人支付一人酒店住宿費

婚外情｜茂木正被低調撤換

內閣官房長官木原稔本月中證實，茂木正當時出差時曾與情婦在酒店共度5次，其中2次為一起過夜，且2人過夜時，只付了一人份的住宿費。而茂木正被《文藝春秋》追訪後，已自掏腰包補付住宿費差額。

《每日新聞》、時事通信社報道，日本政府本月26日公布，茂木正將在本月30日調回經產省，並將由經產省總括審議官佐佐木啓介接任官房長官秘書官。報道指，茂木正形同被撤換。

木原稔在記者會並未透露茂木正調職的理由，僅稱「至今沒回答過個別的人事案」。關於經產省的調查，木原稔回應稱，「仍在確認，將盡快推動確認工作」。