AI快速發展，外界擔憂大量工作將遭取代，微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）近日表示，並非所有職業都會被AI取代，他認為包括運動員、生物學家、能源產業工作者及程式設計師在內的4類工作，仍需要人類，短期內難被AI取代。
蓋茨日前接受美國知名節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》訪問時談到AI發展。他表示，儘管AI將接手愈來愈多工作，但「沒有人會想看電腦打棒球」，暗示競技運動的魅力來自真人對決，而非機器。
製造業運輸業農業或高度自動化
主持在節目上問到「我們是否還需要人類？」蓋茨誠實地答︰「大部份情況下，已經上不需要人類」他接著澄清「仍有部分領域被保留予人類執行，但比例可能不會太高。雖然有些事人類會想自己做，但隨著技術進步，製造業、運輸業以及農業等職業，長期而言都可能成為高度自動化。」
這也是繼蓋茨先前提到生物學家、能源產業工作者及程式設計師之後，將運動員列入不易被AI取代的職業。他曾於2025年表示，AI未來將能勝任人類大部分工作，但人類仍可決定如何運用這項技術，而不是完全被AI主導。
近年來，AI是否會取代白領工作持續引發討論。人工智能公司「Anthropic」行政總裁Dario Amodei曾警告，AI可能削減多達50%的初階白領職缺，使年輕世代更難進入職場。根據微軟研究院去年公布研究指出，客服人員、翻譯員、技術文件撰寫員、編輯及網頁開發人員等約40種職業，未來都可能受到AI高度衝擊。
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