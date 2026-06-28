芭堤雅17歲少女全裸藏屍行李箱 45歲男被捕 疑因肉金問題動殺機

一名澳洲男子被指涉嫌在泰國芭堤雅殺害一名17歲泰國少女，並將其遺體塞入行李箱棄置。45歲澳洲籍男子卡曼(Simon Peter Carman)目前已被泰國警方拘捕，並被控以謀殺罪。 拖手走進酒店 少女再沒出來 根據警方指控，卡曼上周四在芭堤雅海灘路(Beach Road)一帶接觸17歲少女東宏拉(Tunchanok Donhomla)，之後兩人一同前往酒店。閉路電視畫面顯示，兩人手拖手走進酒店升降機。數小時後，監控畫面拍到卡曼獨自帶著黑色行李箱離開酒店。酒店閉路電視顯示，事發期間沒有其他人進入卡曼房間，而東宏拉入房便再沒出來。

東宏拉的朋友於周五下午5時通報其失蹤，約兩小時後在曼谷國際機場拘捕卡曼，當時他正準備乘坐捷星航空航班返回澳洲珀斯。當晚11時，警方終發現東宏拉的遺體，並被藏於上述行李箱內，全身赤裸，棄屍地點是距離卡曼酒店約10分鐘車程的一條鐵路旁。

肉金減半起爭執 卡曼被捕後向警方供稱，雙方原先同意以1,000泰銖進行交易，但其後因他只願支付500泰銖而發生爭執。卡曼又聲稱，東宏拉企圖搶劫他，因此他是出於自衛行動，「我打開銀包準備拿錢出來，下一刻就有一把刀出現在我面前」。 在警方拍攝的片段中，卡曼向死者家屬發言，表示自己感到「非常難過」，他說：「對於你們女兒發生的事情，我感到難過；那不是我能控制的」，「我知道你們一定非常傷心、非常難受，我也是一樣。這件事本不應該發生。我希望你們能夠撐過去，我知道你們現在做不到，但我仍然希望如此」。他又表示：「請告訴其他女孩……一定要小心。」

但當有記者在警署外詢問他是否殺害東宏拉時，卡曼否認指控，並稱自己頸部的抓痕「可能是蜘蛛咬的」。警方表示，卡曼最初被控帶走未成年人以進行猥褻行為。其後當地媒體報道，案件已進一步以謀殺罪處理。根據泰國法律，謀殺罪罪成可面臨終身監禁或死刑。