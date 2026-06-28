日本旅遊勝地箱根擬開徵遊客住宿稅 可觀稅收用於處理垃圾維持消防急救服務等

日本神奈川縣箱根是知名的溫泉勝地，每年吸引逾2,000萬人次遊客到訪，是港人熱門的旅遊目的地。箱根地方政府最近宣布，計劃在2028年度開徵遊客住宿稅，每人一晚一律350日圓(約17港元)。
《讀賣新聞》報道，若落實實施，箱根町將是日本全國第一個以「法定外普通稅」的名義徵收住宿稅的地方政府。「法定外普通稅」是地方政府能自行決定用途的稅金；而日本其他地區已先行開徵住宿稅是「法定外目的稅」，稅金用途僅限與旅遊相關。
箱根町公所本月26日宣布計劃開徵遊客住宿稅，但學齡前兒童及校外教學的學生等可豁免。
日本旅遊｜箱根遊客住宿稅收入可觀
箱根將徵稅的住宿設施約800間，預計可帶來相當於箱根町一般財政預算約1成、即約14億日圓(約6,787萬港元)收入。
日本旅遊｜遊客如鯽 箱根政府財政負擔增加
每年逾2,000萬人次遊客到訪人口約1萬的箱根，使箱根地方政府處理垃圾及維修保養下水道的負擔增加，這些狀況預料使箱根町在2028年度出現約10億日圓(約4,848萬港元)財務缺口。
箱根町公所計劃把住宿稅收當作多項業務的財源，例如處理垃圾、維持消防急救系統，以及修補公路等。
日本旅遊｜箱根町長對開徵住宿稅有甚麼期望？
箱根町公所已計劃今年9月向箱根町議會提出徵收遊客住宿稅條例案。若箱根町議會通過，將啟動磋商，以獲得中央總務省的同意。
箱根町長勝俁浩行表示，「希望打造出觀光與居民生活互相帶來正面影響的旅遊區」。