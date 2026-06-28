日本旅遊勝地箱根擬開徵遊客住宿稅 可觀稅收用於處理垃圾維持消防急救服務等

日本神奈川縣箱根是知名的溫泉勝地，每年吸引逾2,000萬人次遊客到訪，是港人熱門的旅遊目的地。(互聯網)

日本神奈川縣箱根是知名的溫泉勝地，每年吸引逾2,000萬人次遊客到訪，是港人熱門的旅遊目的地。箱根地方政府最近宣布，計劃在2028年度開徵遊客住宿稅，每人一晚一律350日圓(約17港元)。

《讀賣新聞》報道，若落實實施，箱根町將是日本全國第一個以「法定外普通稅」的名義徵收住宿稅的地方政府。「法定外普通稅」是地方政府能自行決定用途的稅金；而日本其他地區已先行開徵住宿稅是「法定外目的稅」，稅金用途僅限與旅遊相關。

箱根町公所本月26日宣布計劃開徵遊客住宿稅，但學齡前兒童及校外教學的學生等可豁免。