返回 國際 出版：2026-Jun-29 12:17 更新：2026-Jun-29 12:17 法國跳傘學校小型飛機墜毀 機上11人包括教練及學員罹難 分享： 法國跳傘學校小型飛機墜毀 機上11人包括教練及學員罹難（路透） 法國東北部城市通布蘭（Tomblaine）在6月28日發生墜機意外，一架載著跳傘人士的小型民用飛機，自南錫－埃西機場（Nancy-Essey airfield）起飛後墜毀，機上5名學生、5名教練與機師共11人罹難，法內政部長獲報後趕往現場了解事件。文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章 🔴 Crash d'un avion civil près de Nancy : 11 morts➡️ Le crash s'est produit à 11H ce matin sur la commune de Tomblaine, l'appareil était utilisé par un club de parachutisme. ➡️ On ne connaît pas encore les causes de ce crash. Le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place. pic.twitter.com/CWYFBmorWl— LCI (@LCI) June 28, 2026 ADVERTISEMENT