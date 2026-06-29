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國際
出版：2026-Jun-29 12:17
更新：2026-Jun-29 12:17

法國跳傘學校小型飛機墜毀　機上11人包括教練及學員罹難

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法國跳傘學校小型飛機墜毀　機上11人包括教練及學員罹難（路透）

法國跳傘學校小型飛機墜毀　機上11人包括教練及學員罹難（路透）

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法國東北部城市通布蘭（Tomblaine）在6月28日發生墜機意外，一架載著跳傘人士的小型民用飛機，自南錫－埃西機場（Nancy-Essey airfield）起飛後墜毀，機上5名學生、5名教練與機師共11人罹難，法內政部長獲報後趕往現場了解事件。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

小型飛機載跳傘團墜毀法國東部 11人喪命（AP） 法國東北部城市通布蘭（Tomblaine）6月28日發生墜機意外（AP） 1架載著跳傘乘客的小型民用飛機起飛後墜毀，機上5名學生、5名教練與機師共11人罹難（路透）

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