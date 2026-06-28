女賊偷錢遭老闆娘扯甩上衣 半裸逃跑竟折返砸窗恐嚇要刪CCTV片(有片)

阿根廷聖胡斯托市(San Justo)近日發生一宗離奇偷竊案，一名女子闖進雜貨店企圖偷竊收銀機內現金，老闆娘發現後奮力抗賊，使勁地扯著女子的衛衣不放，女子掙扎後退，衛衣連內衣竟被老闆娘全套扯落，狼狽得半裸逃走。離譜的是，女子不忿，隨後竟折返恐嚇老闆娘……
當地傳媒報道，案發於本月24日早上7時許，女子進入雜貨店，趁老闆娘背向櫃枱做事，即伸手拉開收銀機偷錢。機警的老闆娘察覺異樣，即轉身衝上前拼命抓住女子的衛衣，跟她爆發激烈拉扯。
期間，女子為了脫身，揮拳打老闆娘頭部，老闆娘還手，雙方一陣激烈拉扯後，女子衛衣連內衣竟被老闆娘一併扯甩，頓時半裸人前。女子慌張，顧不得穿回衣服，僅抓著一件衣物遮擋，便轉身逃走。老闆娘狂追出門，但擒賊不果，無奈報警。
未料約2小時後，女子竟返回店內，在門口對著老闆娘厲聲恐嚇，要求立即刪除閉路電視紀錄。老闆娘拒絕，女子惱羞成怒，當場砸碎店內玻璃窗。鄰居聞風趕至，即進店合力制服女子，之後交給警方處置。
老闆娘事後受訪稱，當地治安惡化已到了無法無天的地步，其雜貨店今年1月才被小偷破窗偷竊，之後她在店內店外裝滿鐵窗、警報器和閉路電視，但賊人仍肆無忌憚。老闆娘說，雜貨店是她多年來守護的唯一生計，絕不向惡勢力低頭。她也感謝鄰居在危急關頭伸出援手。
Mujer intenta asaltar un comercio...y termina desnuda 🫣🐭— Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) June 26, 2026
En #Argentina, una mujer fue captada por cámaras de seguridad intentando asaltar un comercio en Santa Fe.
Durante el forcejeo con la dueña, la asaltante terminó mostrando su pecho desnudo, por lo que se retiró antes de… pic.twitter.com/ivhaQmBG1K