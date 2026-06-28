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國際
出版：2026-Jun-28 22:21
更新：2026-Jun-28 22:21

女賊偷錢遭老闆娘扯甩上衣 半裸逃跑竟折返砸窗恐嚇要刪CCTV片(有片)

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阿根廷偷竊案

老闆娘跟女賊激烈拉扯，將她的衛衣連內衣全扯甩。(互聯網)

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阿根廷聖胡斯托市(San Justo)近日發生一宗離奇偷竊案，一名女子闖進雜貨店企圖偷竊收銀機內現金，老闆娘發現後奮力抗賊，使勁地扯著女子的衛衣不放，女子掙扎後退，衛衣連內衣竟被老闆娘全套扯落，狼狽得半裸逃走。離譜的是，女子不忿，隨後竟折返恐嚇老闆娘……

當地傳媒報道，案發於本月24日早上7時許，女子進入雜貨店，趁老闆娘背向櫃枱做事，即伸手拉開收銀機偷錢。機警的老闆娘察覺異樣，即轉身衝上前拼命抓住女子的衛衣，跟她爆發激烈拉扯。

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期間，女子為了脫身，揮拳打老闆娘頭部，老闆娘還手，雙方一陣激烈拉扯後，女子衛衣連內衣竟被老闆娘一併扯甩，頓時半裸人前。女子慌張，顧不得穿回衣服，僅抓著一件衣物遮擋，便轉身逃走。老闆娘狂追出門，但擒賊不果，無奈報警。

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未料約2小時後，女子竟返回店內，在門口對著老闆娘厲聲恐嚇，要求立即刪除閉路電視紀錄。老闆娘拒絕，女子惱羞成怒，當場砸碎店內玻璃窗。鄰居聞風趕至，即進店合力制服女子，之後交給警方處置。

老闆娘事後受訪稱，當地治安惡化已到了無法無天的地步，其雜貨店今年1月才被小偷破窗偷竊，之後她在店內店外裝滿鐵窗、警報器和閉路電視，但賊人仍肆無忌憚。老闆娘說，雜貨店是她多年來守護的唯一生計，絕不向惡勢力低頭。她也感謝鄰居在危急關頭伸出援手。

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