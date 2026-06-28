女賊偷錢遭老闆娘扯甩上衣 半裸逃跑竟折返砸窗恐嚇要刪CCTV片(有片)

老闆娘跟女賊激烈拉扯，將她的衛衣連內衣全扯甩。(互聯網)

阿根廷聖胡斯托市(San Justo)近日發生一宗離奇偷竊案，一名女子闖進雜貨店企圖偷竊收銀機內現金，老闆娘發現後奮力抗賊，使勁地扯著女子的衛衣不放，女子掙扎後退，衛衣連內衣竟被老闆娘全套扯落，狼狽得半裸逃走。離譜的是，女子不忿，隨後竟折返恐嚇老闆娘……

當地傳媒報道，案發於本月24日早上7時許，女子進入雜貨店，趁老闆娘背向櫃枱做事，即伸手拉開收銀機偷錢。機警的老闆娘察覺異樣，即轉身衝上前拼命抓住女子的衛衣，跟她爆發激烈拉扯。