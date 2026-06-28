特朗普發自己與奧巴馬年輕對比照 網民：奧巴馬憑氣場「完勝」

美國總統特朗普在社交平台分享他與民主黨前總統奧巴馬年輕時的對比照，引發熱議。
美國網媒《野獸日報》(The Daily Beast)報道，80歲的特朗普日前在自家社交平台「Truth Social」並列呈現兩張他與奧巴馬年輕時的照片。
一張是特朗普就讀紐約軍事學院(New York Military Academy)時期的照片，一張是奧巴馬18歲在洛杉磯西方學院(Occidental College)讀大學一年級時的照片，嘴裡叼著一支香煙。
特朗普將他的照片標為20歲拍攝，但《野獸日報》指出，照片是紐約軍事學院1964年紀念冊的畢業照，當時特朗普年僅17歲。
特朗普這則貼文隨即引發熱議，有網民調侃稱，奧巴馬的氣場在這張對比照中壓倒特朗普。另有網民稱，奧巴馬看起來比較好相處，有人則指出，特朗普雖身穿軍校制服，但未曾服兵役。
《野獸日報》報道，特朗普曾5度獲准延後服兵役，包括因腳部骨刺免在越戰期間服役，但他確實曾就讀紐約軍事學院。這所寄宿學校位於紐約市以北約1小時車程的康沃爾鎮。
特朗普不時會提起奧巴馬。CNN曾報道，奧巴馬於2017年卸任後，特朗普於2019年前的10個月期間，每天平均提到奧巴馬1.8次。