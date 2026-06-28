特朗普發自己與奧巴馬年輕對比照 網民：奧巴馬憑氣場「完勝」

特朗普分享他與奧巴馬年輕時的對比照，引發熱議。(互聯網)

美國總統特朗普在社交平台分享他與民主黨前總統奧巴馬年輕時的對比照，引發熱議。

美國網媒《野獸日報》(The Daily Beast)報道，80歲的特朗普日前在自家社交平台「Truth Social」並列呈現兩張他與奧巴馬年輕時的照片。

一張是特朗普就讀紐約軍事學院(New York Military Academy)時期的照片，一張是奧巴馬18歲在洛杉磯西方學院(Occidental College)讀大學一年級時的照片，嘴裡叼著一支香煙。

特朗普將他的照片標為20歲拍攝，但《野獸日報》指出，照片是紐約軍事學院1964年紀念冊的畢業照，當時特朗普年僅17歲。