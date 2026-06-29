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國際
出版：2026-Jun-29 12:08
更新：2026-Jun-29 12:08

猶他史上最嚴重山火仍未受控 州政府宣布進入緊急狀態（有片）

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猶他史上最大山火仍未受控 州政府宣布進入緊急狀態（AP）

猶他史上最大山火仍未受控 州政府宣布進入緊急狀態（AP）

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美國猶他州正面臨史上規模最大的山林大火侵襲，州政府於6月26日宣布進入緊急狀態！位於猶他州南部的Cottonwood山火自6月22日起火以來，短短數日內燃燒面積已超過372平方公里成為該州歷來最嚴重的火災之一。由於現場陣風時速高達72公里，救火直升機無法安全升空執行灌救任務，導致火勢至今仍未獲得有效控制，最少3名消防員殉職。

大風及乾燥助火勢蔓延

強風與乾燥天氣持續助長火勢蔓延，大火已造成嚴重損失。當地知名滑雪度假村遭到重創，多棟木屋也遭火舌吞噬。州政府緊急發布疏散命令，要求Cottonwood山火周邊三個城鎮約1300名居民隨時做好撤離準備。另一場位於鹽湖城西南部的山火，也曾迫使約千人規模的小鎮居民撤離家園。

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面對持續升高的危機，美國國家氣象局鹽湖城辦事處首次發布猶他州史上第一個「特別危險情況紅旗警告」，警告極端乾燥環境與強風可能導致火勢快速蔓延，威脅居民生命財產安全。州政府同時下令限制燃放煙花至7月5日，以降低火災風險。

猶他山火已造成嚴重損失。當地知名滑雪度假村遭到重創，多棟木屋也遭火舌吞噬。（AP） 猶他山火因強風與乾燥天候持續助長火勢擴大。（AP） 猶他史上最大山火，最少3名消防員殉職。（AP） 猶他山火短短數日內燃燒面積已超過372平方公里。（AP）

疑人為因素致山火

為防止災情擴大，當地供電業者向猶他州中部、南部及東部地區發布預防性停電警報，希望透過降低電力設備引發火災的可能性，減低風險。官方指出，今年猶他州大部分山火均與人為因素有關，Cottonwood山火的確切起火原因仍在調查中。

由於美國即將迎來建國250周年國慶慶典，燃放煙花活動原本預計大規模舉行。州長Spencer Cox坦言，在當前嚴峻的火災情勢下，限制煙花燃放雖是艱難決定，卻是保障公共安全的必要措施。Cox同時授權州林業官員，可直接限制甚至取消各地市鎮煙花匯演活動，希望在高風險期間盡可能降低人為引發新火點的可能性，避免猶他州災情進一步失控。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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