猶他史上最嚴重山火仍未受控 州政府宣布進入緊急狀態（有片）

美國猶他州正面臨史上規模最大的山林大火侵襲，州政府於6月26日宣布進入緊急狀態！位於猶他州南部的Cottonwood山火自6月22日起火以來，短短數日內燃燒面積已超過372平方公里成為該州歷來最嚴重的火災之一。由於現場陣風時速高達72公里，救火直升機無法安全升空執行灌救任務，導致火勢至今仍未獲得有效控制，最少3名消防員殉職。

大風及乾燥助火勢蔓延

強風與乾燥天氣持續助長火勢蔓延，大火已造成嚴重損失。當地知名滑雪度假村遭到重創，多棟木屋也遭火舌吞噬。州政府緊急發布疏散命令，要求Cottonwood山火周邊三個城鎮約1300名居民隨時做好撤離準備。另一場位於鹽湖城西南部的山火，也曾迫使約千人規模的小鎮居民撤離家園。