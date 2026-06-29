猶他史上最嚴重山火仍未受控 州政府宣布進入緊急狀態（有片）

美國猶他州正面臨史上規模最大的山林大火侵襲，州政府於6月26日宣布進入緊急狀態！位於猶他州南部的Cottonwood山火自6月22日起火以來，短短數日內燃燒面積已超過372平方公里成為該州歷來最嚴重的火災之一。由於現場陣風時速高達72公里，救火直升機無法安全升空執行灌救任務，導致火勢至今仍未獲得有效控制，最少3名消防員殉職。
大風及乾燥助火勢蔓延
強風與乾燥天氣持續助長火勢蔓延，大火已造成嚴重損失。當地知名滑雪度假村遭到重創，多棟木屋也遭火舌吞噬。州政府緊急發布疏散命令，要求Cottonwood山火周邊三個城鎮約1300名居民隨時做好撤離準備。另一場位於鹽湖城西南部的山火，也曾迫使約千人規模的小鎮居民撤離家園。
面對持續升高的危機，美國國家氣象局鹽湖城辦事處首次發布猶他州史上第一個「特別危險情況紅旗警告」，警告極端乾燥環境與強風可能導致火勢快速蔓延，威脅居民生命財產安全。州政府同時下令限制燃放煙花至7月5日，以降低火災風險。
疑人為因素致山火
為防止災情擴大，當地供電業者向猶他州中部、南部及東部地區發布預防性停電警報，希望透過降低電力設備引發火災的可能性，減低風險。官方指出，今年猶他州大部分山火均與人為因素有關，Cottonwood山火的確切起火原因仍在調查中。
由於美國即將迎來建國250周年國慶慶典，燃放煙花活動原本預計大規模舉行。州長Spencer Cox坦言，在當前嚴峻的火災情勢下，限制煙花燃放雖是艱難決定，卻是保障公共安全的必要措施。Cox同時授權州林業官員，可直接限制甚至取消各地市鎮煙花匯演活動，希望在高風險期間盡可能降低人為引發新火點的可能性，避免猶他州災情進一步失控。
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From Fruita, CO near Grand Junction. This fire was started by lightning last night in Utah. 10% humidity and westerly winds up to 46 mph has driven the fire towards us. Gonna be a long summer. pic.twitter.com/YwUHTlC9bX— M T (@RedFrogMT) June 28, 2026
Apocalyptic scenes of the Gold Mountain Fire from Ouray, in southwestern Colorado, USA, last night. The way the mountain glowed through the smoke made it look completely otherworldly.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 29, 2026
Mandatory evacuation orders are in place for several areas surrounding the city.… pic.twitter.com/V0V30uhxfV